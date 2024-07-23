هل تعانون من آلام المفاصل؟ الحلّ "الملفوف"! (فيديو)

شارك الدكتور كونال سود، المتخصص في إدارة الألم في ولاية ماريلاند الأميركية، حيلة بسيطة وغير تقليدية لعلاج آلام المفاصل، وهي استخدام أوراق الملفوف ولفها حول المنطقة المصابة.

وأوضح سود في مقطع فيديو على تيك توك الأسبوع الماضي أن "أوراق الكرنب تم استخدامها في بعض الثقافات كتطبيق موضعي لتقليل الالتهاب والألم".

وأضاف: "يُعتقد أن الأوراق تحتوي على مركبات قد تكون لها خصائص مضادة للالتهابات. عادةً ما يتم تطبيق الأوراق بعد تبريدها على المفصل المصاب".

وأشارت أبحاث نُشرت في عام 2022 إلى أن استخدام ضغط أوراق الكرنب لمدة ساعة واحدة كان فعالاً في تحسين وظيفة الركبة وتخفيف الألم لدى مرضى هشاشة العظام، مثل وسادة التبريد التي تُستخدم لمدة 20 دقيقة.

هشاشة العظام هي حالة تنكسية للمفاصل تنتج عن التآكل، وتؤثر على 32.5 مليون بالغ أميركي، وتعتبر الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل.