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تظهر على اللسان... 7 علامات تنذر بإصابتكم بأمراض خطيرة: احذروا منها!

صحة وتغذية
2024-07-23 | 13:45
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تظهر على اللسان... 7 علامات تنذر بإصابتكم بأمراض خطيرة: احذروا منها!
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تظهر على اللسان... 7 علامات تنذر بإصابتكم بأمراض خطيرة: احذروا منها!

تظهر على اللسان... 7 علامات تنذر بإصابتكم بأمراض خطيرة: احذروا منها!

يتجاهل الأشخاص عادةً تنظيف اللسان أو حتى مراقبة تغيّر لونه أو العلامات التي تظهر عليه بشكل مفاجئ والتي قد تشير في بعض الأحيان إلى الإصابة بمشاكل صحية خطيرة.

 

إليكم 7 علامات تظهر على اللسان وتنذر بإلإصابة بأمراض خطيرة:
 
 

البقع البيضاء

 

لفت الدكتور فيكاس برينجا إلى أن رؤية البقع البيضاء على اللسان قد تشير إلى الإصابة بالحراز المسطح، وهي حالة يهاجم فيها الجهاز المناعي الأنسجة الموجودة في الفم.

 

كما تدّل البقع البيضاء الصلبة والمسطحة على الإصابة بحالة تسمى الطلاوة والتي قد تتحول مع مرور الوقت إلى سرطان الفن.

 

الشعر الأسود

 

قال برينجا إن ظهور الشعر الأسود يدّل غالباً على سوء نظافة الفم والتدخين والكحول ووجود بقع من الطعام والشراب واستخدام غسول الفم بالكلورهيكسيدين.

 

لسان "الفراولة"

 

أشار برينجا إلى أن لسان "الفراولة" يدل على الإصابة بمرض كاواساكي، الذي يصيب عادة الأطفال ويسبب تضخم الأوعية الدموية، كما يدل أيضاً على الإصابة بالحمى القرمزية.

 

الملمس الناعم

 

يدل ملمس اللسان الناعم على نقص العناصر الغذائية في الجسم مثل الحديد وحمض الفوليك وفيتامين B بالإضافة إلى الإصابة بالالتهابات والمرض والاضطرابات الهضمية.

 

القروح

 

تصيب القروح عادةً، وهي نتوءات حمراء مؤلمة تميل إلى الاختفاء من تلقاء نفسها، الجانب السفلي من مقدمة اللسان وقد تدّل على تهيّج هذه المنطقة من الفم.

 

ضخامة اللسان

 

تصيب هذه الحالة عادةً الأطفال وتدّل على الإصابة بالعدوى أو الحساسية أو خمول الغدة الدرقية.

 

اللسان المتصدع

 

يدل تصدع اللسان على الإصابة بمتلازمة سجوغرن أو الصدفية، غير الضارة تمامًا، والناتجة عن تكاثر البكتيريا في الفم.

 

المصدر

 

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خطيرة:

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