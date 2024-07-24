هل تريدون خسارة الوزن بسهولة؟ اشربوا هذه الخلطة "السحرية" قبل وجبة الطعام

كشف الخبراء أن تناول مشروب سريع التحضير قبل الوجبة يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

هذا المشروب، الذي يزداد شعبيته على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل نتائجه، يمكن تحضيره في غضون ثوانٍ ويعمل على إطالة فترة الشعور بالامتلاء، مما قد يمنع الإفراط في تناول الطعام والوجبات الخفيفة غير الضرورية، ويساعدك على الالتزام بنظام غذائي صحي.

لتحضير هذا المشروب، كل ما تحتاجه هو كوب من الماء وملعقة من بذور الشيا. يمكنك إضافة شريحة من الليمون لإضافة نكهة وفوائد صحية إضافية. بذور الشيا، التي تنحدر من نبات سالفيا هيسبانيكا، كانت تُستخدم منذ زمن الأزتيك كعنصر غذائي أساسي للمحاربين.

بذور الشيا غنية بالألياف والبروتين، وكلاهما يعزز صحة الأمعاء ويحد من الجوع. الألياف تأخذ وقتًا أطول للتكسير، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترات أطول.

تناول كوب من الماء الممزوج ببذور الشيا قبل 30 دقيقة من الوجبات قد يساعد في تقليل كمية الطعام المستهلكة والحفاظ على التحكم في الحصص الغذائية.