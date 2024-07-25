0min

"لا علاقة لكوفيد-19 بأعراض التعب المستمرة"... هذا ما توصلت إليه دراسة جديدة!

"لا علاقة لكوفيد-19 بأعراض التعب المستمرة"... هذا ما توصلت إليه دراسة جديدة!







وفي التفاصيل، تمت متابعة الآلاف من الأشخاص الذين أُصيبوا في السابق وأولئك الذين كانت نتائجهم سلبية، ووجد الفريق أن كوفيد-19 لم يساهم في تطوير مشكلات التعب، الإرهاق، الذاكرة وألم العضلات بين الأشخاص في المجموعتين.



وأطلق باحثو جامعة كاليفورنيا على الدراسة اسم "INSPIRE"، وكان الهدف منها الإشارة إلى أن لوم كوفيد-19 على الأعراض المستمرة قد يكون أمرا مبالغًا فيه. أشارت دراسة جديدة إلى أن كوفيد-19 لا يساهم في زيادة أعراض التعب المستمرة والآلام لأنها قد تصيب أيضًا الأشخاص الذين لم يعانوا مطلقا من الفيروس، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، تمت متابعة الآلاف من الأشخاص الذين أُصيبوا في السابق وأولئك الذين كانت نتائجهم سلبية، ووجد الفريق أن كوفيد-19 لم يساهم في تطوير مشكلات التعب، الإرهاق، الذاكرة وألم العضلات بين الأشخاص في المجموعتين.وأطلق باحثو جامعة كاليفورنيا على الدراسة اسم "INSPIRE"، وكان الهدف منها الإشارة إلى أن لوم كوفيد-19 على الأعراض المستمرة قد يكون أمرا مبالغًا فيه.