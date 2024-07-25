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دراسة تكشف... نوع من السكر قد يوقف الصلع الوراثي لدى الرجال!

دراسة تكشف... نوع من السكر قد يوقف الصلع الوراثي لدى الرجال!







وفي التفاصيل، اكتشف باحثون من جامعة شيفيلد وجامعة "كومساتز" الباكستانية أن السكر الموجود بشكل طبيعي في أجسامنا قد يحفز نمو الشعر لدى الفئران.



وكان السكر، "2-deoxy-D-ribose" أو الـ"2dDR"، فعالًا تمامًا في استعادة الشعر للقوارض الصلعاء، وطمأنت الباحثة "شيلا ماكنيل" أن هذا الاكتشاف قد يقدّم نهجًا مختلفًا لعلاج هذه الحالة الوراثية.



كذلك، لم يكن هدف الخبراء في الأصل إيجاد علاج للصلع، ولكنهم كانوا يبحثون ما إذا كان السكر الطبيعي "2dDR" قادرا على تحسين التئام الجروح.



واتضح أنه عندما يتم وضعه على الجلد، يؤدي السكر إلى زيادة نمو الأوعية الدموية التي كان الخبراء يأملون أن تؤدي إلى إغلاق الجروح بشكل أسرع.



ومع ذلك، سرعان ما لاحظ الخبراء أن شعر الفئران نما مرة أخرى بشكل أسرع في المناطق المحيطة بالجرح، الأمر الذي أثار اهتمام فريق البحث لإجراء تجربة لتحديد ما إذا كان الـ"2dDR" قادرا على التأثير على الصلع الذكوري.



وفي هذا السياق، وجد الباحثون أن العلاج عزز نمو الشعر بنسبة 80 إلى 90% لدى الفئران المصابة بالصلع الذكوري.



ويعتقد أن الصلع الذكوري والثعلبة الأندروجينية يؤثران على ما بين 40 إلى 50% من الرجال في كل أنحاء العالم. الخوف من الصلع هو أمر شائع لدى الرجال حول العالم، ولكن الخبراء اكتشفوا أمرا بإمكانه أن يوفر علاجًا محتملاً للمشكلة، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، اكتشف باحثون من جامعة شيفيلد وجامعة "كومساتز" الباكستانية أن السكر الموجود بشكل طبيعي في أجسامنا قد يحفز نمو الشعر لدى الفئران.وكان السكر، "2-deoxy-D-ribose" أو الـ"2dDR"، فعالًا تمامًا في استعادة الشعر للقوارض الصلعاء، وطمأنت الباحثة "شيلا ماكنيل" أن هذا الاكتشاف قد يقدّم نهجًا مختلفًا لعلاج هذه الحالة الوراثية.كذلك، لم يكن هدف الخبراء في الأصل إيجاد علاج للصلع، ولكنهم كانوا يبحثون ما إذا كان السكر الطبيعي "2dDR" قادرا على تحسين التئام الجروح.واتضح أنه عندما يتم وضعه على الجلد، يؤدي السكر إلى زيادة نمو الأوعية الدموية التي كان الخبراء يأملون أن تؤدي إلى إغلاق الجروح بشكل أسرع.ومع ذلك، سرعان ما لاحظ الخبراء أن شعر الفئران نما مرة أخرى بشكل أسرع في المناطق المحيطة بالجرح، الأمر الذي أثار اهتمام فريق البحث لإجراء تجربة لتحديد ما إذا كان الـ"2dDR" قادرا على التأثير على الصلع الذكوري.وفي هذا السياق، وجد الباحثون أن العلاج عزز نمو الشعر بنسبة 80 إلى 90% لدى الفئران المصابة بالصلع الذكوري.ويعتقد أن الصلع الذكوري والثعلبة الأندروجينية يؤثران على ما بين 40 إلى 50% من الرجال في كل أنحاء العالم.