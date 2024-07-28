4 مخاطر مرعبة وراء موضة "تطويل الرموش"... احذرن منها!

تعتبر موضة تطويل الرموش أو Eyelash Extension واحدة من الطرق الشائعة التي يستخدمها الناس لتحسين طول وكثافة رموشهم. وتتضمن هذه العملية تركيب مواد اصطناعية لتركيبها على الرموش.

بخلاف الرموش الصناعية التقليدية، تتيح وصلات الرموش الحصول على مظهر كثيف يدوم لأسابيع دون الحاجة لإعادة التطبيق اليومي أو استخدام الماسكارا.

وأكد السيد أليكس داي، استشاري طب العيون أن "وصلات الرموش آمنة بشكل عام إذا تمت في عيادة موثوقة على يد خبير تجميل ذو خبرة".

وأضاف: "يجب التحقق من أمور أساسية مثل غسل اليدين ومعرفة ما إذا كانت الأدوات مثل الملاقط تُستخدم لمرة واحدة أم تُعقم بين العملاء".

وأشار داي إلى أن خبير التجميل غير المتمرس يمكن أن يتسبب في مشكلات خطيرة. ففي حادثة تحذيرية نشرتها صحيفة "ذا ميرور"، أصيبت عارضة الأزياء باي فيرن، 40 عامًا، بعدوى شديدة في عينها بعد موعد فاشل لتركيب وصلات الرموش. وتفاقمت حالتها حتى اضطر الأطباء إلى إزالة عينها بعد أن تغير لونها بشكل خطير.

ما هي مخاطر هذه الصيحة؟

1. التصاق العينين معًا بسبب الغراء.

2. الغراء قد يسبب السرطان.

3. يمكن أن يؤدي الغراء إلى تآكل القرنيتين.

4. احتمالية الإصابة بعث الرموش