هل يقلل النظام الغذائي النباتي فعلاً العمر البيولوجي للإنسان؟

أشارت دراسة حديثة إلى أن تناول نظام غذائي نباتي لمدة ثمانية أسابيع فقط قد يقلل من العمر البيولوجي للإنسان ويساعده على إنقاص الوزن.وحقق المشاركون في هذه الدراسة والذين تناولوا أطعمة نباتية فقط، انخفاضاً في أعمار القلب والهرمونات والكبد والجهاز الالتهابي والتمثيل الغذائي.ولم تظهر هذه التغييرات لدى المشاركين الذين يشمل نظامهم الغذائي اللحوم والبيض ومنتجات الألبان، وفقًا للباحثين في جامعة ستانفورد، بكاليفورنيا.وقال الخبراء إن فقدان الوزن ربما ساهم في الاختلافات الملحوظة في العمر البيولوجي بين المجموعتين، وليس طبيعة الطعام نفسه.واستندت النتائج التي نشرت في مجلة BMC Medicine، إلى دراسة صغيرة أجريت على 21 مجموعة من التوائم المتطابقة تبلغ، اعتمد البعض منهم نظاماً غذائياً نباتياً، بينما اعمتد البعض الآخر نظاماً غذائياً شاملاً.ولاحظ الباحثون بحلول نهاية الدراسة انخفاضًا في تقديرات العمر البيولوجي بناءً على مستويات مثيلة الحمض النووي، وهو نوع من التعديل الكيميائي للحمض النووي الذي يستخدم لتقدير العمر البيولوجي.وقال توم ساندرز، الأستاذ الفخري للتغذية وعلم التغذية بجامعة كينغز كوليدج في لندن، والذي لم يشارك في الدراسة، إن البحث وجد بعض الاختلاف من حيث الشيخوخة بالنسبة للنباتيين، لكنه لا يأخذ في عين الاعتبار حقيقة أن نقص الفيتامينات والمعادن غالبًا ما يستغرق سنوات حتى يختفي أو يظهر.وأضاف أن الأبحاث تشير أيضًا إلى أن النظام الغذائي النباتي قد لا يكون مفيدًا لصحة كبار السن.وتابع: "لا يختلف متوسط العمر المتوقع بين النباتيين مقارنة بأولئك الذين يختارون أنظمة غذائية مختلطة".ومن جهته، لفت الدكتور دوان ميلور، اختصاصي التغذية والمتحدث باسم جمعية الحمية البريطانية إلى أن هذه الأنظمة الغذائية لم تكن متطابقة تمامًا من حيث السعرات الحرارية.