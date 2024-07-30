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"صديقك يساعد في إطالة عمرك"... إليكم ما أكده العلماء!
صحة وتغذية
2024-07-30 | 05:05
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"صديقك يساعد في إطالة عمرك"... إليكم ما أكده العلماء!
من أول الدروس التي يتعلمها الفرد في الحياة هو أن: "الأصدقاء موجودون إلى الأبد"، وتؤكد هذه المقولة الشهيرة على دور الأصدقاء في حياتنا.
نتعلم عن الصداقة أو الرفقة من عائلتنا. يصبح أهلنا أول أصدقاء لنا، ثم عندما نخرج لمواجهة العالم نقوم بتكوين صداقات خارج المنزل. طوال حياتنا نقوم بتكوين العديد من الأصدقاء - بعضهم يبقى، والبعض الآخر لا يبقى، وبعضهم لدينا معهم ذكريات سعيدة، والبعض الآخر لا - ومع ذلك، كل صديق يعطينا شيئًا لنتذكره.
الأصدقاء مثل المراسي في بحر الحياة، يوفرون الاستقرار والراحة والفرح. إنهم يقدمون الرفقة التي تتجاوز الروابط العائلية، مما يخلق مساحة حيث يمكننا أن نكون أنفسنا من دون إصدار أحكام. يشارك الأصدقاء الضحك ويخلقون ذكريات دائمة ويقدمون الدعم خلال الأوقات الصعبة. إن وجود صديق يعني وجود شخص تتكئ عليه وتثق به وتحتفل معه بالانتصارات الكبيرة والصغيرة. إنهم يعلموننا التعاطف واللطف وقيمة الاستماع. الصديق الجيد يفهمنا بطرق قد لا يفهمها الآخرون، ويقدم رابطًا فريدًا يثري حياتنا.
وفي كتابه الأخير "قوانين الاتصال"، يستكشف المؤلف والصحفي في بي بي سي ديفيد روبسون أدلة دامغة تظهر أن الأفراد الذين يتمتعون بشبكات اجتماعية قوية يميلون إلى التمتع بصحة أفضل مقارنة بأولئك الذين يشعرون بالعزلة. من خلال الخوض في العلوم في كتابه، قام روبسون بالتحقيق في النموذج "البيولوجي النفسي الاجتماعي" للصحة. وكشف بحثه أن الصداقات تلعب دورًا حاسمًا في التأثير على جوانب مختلفة من رفاهيتنا، بدءًا من تعزيز قوة جهاز المناعة لدينا وحتى التأثير على احتمالية نجاتنا من أمراض القلب.
ويتحدث روبسون عن ليستر بريسلو الذي درس العادات والسلوكيات التي أدت إلى طول العمر. وبعد مراقبة 7000 مشارك، وجد بريسلو أن مفتاح الصحة الجيدة هو: الامتناع عن التدخين؛ الشرب باعتدال، النوم من سبع إلى ثماني ساعات في الليلة؛ ممارسة الرياضة، تجنب الوجبات الدسمة، الحفاظ على وزن معتدل وتناول الإفطار.
وتُعرف هذه المكونات السبعة شعبيًا باسم ألاميدا 7، والتي سميت على اسم مقاطعة ألاميدا التي ينتمي إليها المشاركون. وبعد سنوات، اكتشف اثنان من زملاء بريسلو - ليزا بيركمان وإس ليونارد سيم - العامل الثامن، وهو التواصل الاجتماعي.
وأصبح تأثير الوحدة على الصحة البدنية والعقلية للأفراد هائلاً لدرجة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن لجنة جديدة معنية بالتواصل الاجتماعي في عام 2023. "إن ارتفاع معدلات العزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة في جميع أنحاء العالم له عواقب وخيمة على الصحة الانسان"، وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "إن الأشخاص الذين ليس لديهم روابط اجتماعية قوية كافية هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية والقلق والخرف والاكتئاب والانتحار وغير ذلك".
الوحدة هي تجربة إنسانية عالمية يمكن أن تؤثر على الأفراد من جميع الأعمار، بما في ذلك الشباب. على الرغم من التصور بأن الشباب محاطون بشكل طبيعي بأقرانهم والأنشطة الاجتماعية، إلا أن العديد من الشباب يمكن أن يشعروا بالعزلة والانفصال. يمكن أن تنبع العزلة الاجتماعية بين الشباب من عوامل مختلفة، بما في ذلك التحولات مثل الانتقال إلى مكان جديد، أو تغيير المدارس، أو تجربة التحولات في الصداقات.
وفي العصر الرقمي اليوم، حيث تصور وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من الأحيان نسخة مثالية من التفاعل الاجتماعي، قد يعاني الشباب من مشاعر الوحدة التي تتفاقم بسبب المقارنات والضغوط من أجل التأقلم.
علاوة على ذلك، يمكن أن تساهم الضغوط الأكاديمية، والديناميكيات الأسرية، وانعدام الأمن الشخصي في زيادة مشاعر العزلة بين الشباب.
من المهم أن ندرك أن الشعور بالوحدة لا يميز على أساس العمر أو الظروف؛ ويمكن أن يؤثر على أي شخص في أي مكان.
لذلك، حافظوا على صداقاتكم، وعبروا دائما عن محبتكم الكبيرة لأصدقائكم أينما كانوا!
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