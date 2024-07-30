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أغاني تايلور سويفت قد تنقذكم من خطر الموت... هذا ما اكتشفه الأطباء!
صحة وتغذية
2024-07-30 | 13:10
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أغاني تايلور سويفت قد تنقذكم من خطر الموت... هذا ما اكتشفه الأطباء!
أغاني تايلور سويفت قد تنقذكم من خطر الموت... هذا ما اكتشفه الأطباء!
اقترح العلماء أن الاستماع إلى بعض أغاني النجمة تايلور سويفت يساعد في إنقاذ الأرواح، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قام أطباء القلب في جامعة موناش الأسترالية ببحث جديد حيث اتضح أن ما لا يقل عن 50 أغنية للنجمة الأميركية قادرة على تنظيم الإيقاع المثالي للإنعاش القلبي الرئوي.
وبحال لم يكن الشخص من محبي تايلور سويفت، فهناك الكثير من الألحان ذات الإيقاع الصحيح التي تساعد عملية الإنعاش على العمل بشكل جيد، كأغاني دوا ليب، هاري ستايلز، بيلي إيليش وفرقة البيتلز وغيرهم.
وفي عام 2008، وجدت دراسة بحثية رئيسية أن أغنية "Stayin' Alive" لفريق "Bee Gees" في السبعينيات نظّمت الإيقاع المثالي للإنعاش القلبي الرئوي.
وفي عام 2013، أنقذت امرأة من برمنغهام حياة رجل يبلغ من العمر 67 عامًا بعد إصابته بسكتة قلبية في حافلة مزدحمة من خلال الاعتماد على تلك الأغنية.
ومع ذلك، اكتشف تحليل أغاني تايلور سويفت وجود ما لا يقل عن 50 أغنية قادرة على تنظيم الإيقاع الصحيح للإنعاش القلبي الرئوي، بما في ذلك "Love Story" و"I Don't Wanna Live Forever".
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