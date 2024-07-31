الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لتجنب الجراثيم والإصابة بالأمراض... اتبعوا هذه النصائح المهمة!
صحة وتغذية
2024-07-31 | 01:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لتجنب الجراثيم والإصابة بالأمراض... اتبعوا هذه النصائح المهمة!
لتجنب الجراثيم والإصابة بالأمراض... اتبعوا هذه النصائح المهمة!
شارك تشارلز بوزا، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد في مدينة نيويورك، أربع نصائح لتقليل الإصابة بالمرض.
وأوصى بوزا بمسح الجزء العلوي من علب الألمنيوم قبل الشرب منها لتجنب الجراثيم، والتخلي عن شرائح الليمون في المشروبات في المطاعم وعدم لمس مقابض الأبواب وتطهير الهاتف بشكل متكرر.
وقال بوزا: "توجد علب المشروبات في بيئات مختلفة ويتم التعامل معها من قبل أشخاص مختلفين، وبالتالي يمكن أن تكون مصدرًا محتملاً للعدوى للمستهلكين".
ومن جهتهم، وجد الباحثون أن الطريقة الأكثر فعالية لتخليص العلبة من البكتيريا هي غسلها بماء الصنبور ومسحها بمنديل جاف.
وأكد بوزا أن الليمون هو من أقذر العناصر الموجودة في المطبخ ونصح بعدم وضعه في الماء.
واختبرت دراسة أجريت عام 2007 شرائح الليمون المقدمة مع الماء أو الصودا في 21 مطعم في باترسون بنيوجيرسي، ووجدت أن ما يقارب من 70 في المئة منها تحتوي على نمو ميكروبي.
ونصح بوزا بتجنب لمس مقابض الأبواب لأنها مليئة بالبكتيريا، مضيفاً أنه يجب غسل مقابض الأبواب في المنزل بالماء والصابون.
وشدد بوزا على أهمية تنظيف الهاتف مرتين يومياً، كما توصي شركة Verizon بإيقاف تشغيل الهاتف وفصله، وفرك اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل، ومسح الجزء الخارجي من الهاتف بما في ذلك الشاشة، باستخدام منديل مضاد للبكتيريا.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الجراثيم
والإصابة
بالأمراض...
اتبعوا
النصائح
المهمة!
أغاني تايلور سويفت قد تنقذكم من خطر الموت... هذا ما اكتشفه الأطباء!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-02
هل قُمت بالرد على مكالمات هاتفية مجهولة المصدر؟ إليك هذه النصائح لتجنب التعرض لعملية احتيال!
علوم وتكنولوجيا
2024-06-02
هل قُمت بالرد على مكالمات هاتفية مجهولة المصدر؟ إليك هذه النصائح لتجنب التعرض لعملية احتيال!
0
منوعات
2024-07-24
حيلة جديدة لإزالة الكلس عن رأس الدش... اتبعوا هذه الخلطة في المنزل
منوعات
2024-07-24
حيلة جديدة لإزالة الكلس عن رأس الدش... اتبعوا هذه الخلطة في المنزل
0
أخبار دولية
2024-07-12
موسكو: إتصال بين وزيري الدفاع الروسي والأميركي لتجنب "خطر تصعيد"
أخبار دولية
2024-07-12
موسكو: إتصال بين وزيري الدفاع الروسي والأميركي لتجنب "خطر تصعيد"
0
منوعات
2024-06-28
هل يؤثر الطقس الحارّ على حديقتكم؟ إليكم هذه النصائح المهمة
منوعات
2024-06-28
هل يؤثر الطقس الحارّ على حديقتكم؟ إليكم هذه النصائح المهمة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
13:10
أغاني تايلور سويفت قد تنقذكم من خطر الموت... هذا ما اكتشفه الأطباء!
صحة وتغذية
13:10
أغاني تايلور سويفت قد تنقذكم من خطر الموت... هذا ما اكتشفه الأطباء!
0
صحة وتغذية
06:01
ما هو العمر المناسب للتوقف عن شرب الكحول؟ إليكم مخاطرته على مرّ السنين
صحة وتغذية
06:01
ما هو العمر المناسب للتوقف عن شرب الكحول؟ إليكم مخاطرته على مرّ السنين
0
صحة وتغذية
05:05
"صديقك يساعد في إطالة عمرك"... إليكم ما أكده العلماء!
صحة وتغذية
05:05
"صديقك يساعد في إطالة عمرك"... إليكم ما أكده العلماء!
0
صحة وتغذية
2024-07-29
هل يقلل النظام الغذائي النباتي فعلاً العمر البيولوجي للإنسان؟
صحة وتغذية
2024-07-29
هل يقلل النظام الغذائي النباتي فعلاً العمر البيولوجي للإنسان؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:36
مكاري: مجلس الوزراء اتخذ قرارات مالية لدعم وزارة الصحة والدفاع المدنيّ
أخبار لبنان
03:36
مكاري: مجلس الوزراء اتخذ قرارات مالية لدعم وزارة الصحة والدفاع المدنيّ
0
أخبار لبنان
02:00
تطوّرات الوضع في الضاحية الجنوبية بعد اغتيال شكر
أخبار لبنان
02:00
تطوّرات الوضع في الضاحية الجنوبية بعد اغتيال شكر
0
منوعات
2024-07-29
"لاستعادة سمعة عائلتها"... أم ترغم ابنتها على الزواج وهذا مصير الأخيرة!
منوعات
2024-07-29
"لاستعادة سمعة عائلتها"... أم ترغم ابنتها على الزواج وهذا مصير الأخيرة!
0
أخبار دولية
03:41
الرئيس الإيراني: سنجعل "المحتلين يندمون على فعلتهم الجبانة" باغتيال هنية
أخبار دولية
03:41
الرئيس الإيراني: سنجعل "المحتلين يندمون على فعلتهم الجبانة" باغتيال هنية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:30
وصول بعض الوزراء الى موقع الاعتداء الاسرائيلي في حارة حريك
أخبار لبنان
03:30
وصول بعض الوزراء الى موقع الاعتداء الاسرائيلي في حارة حريك
0
أخبار لبنان
03:00
الأبيض: نتخوّف من عدم تأمين المستلزمات الصحية في حال تفاقم الوضع الأمنيّ
أخبار لبنان
03:00
الأبيض: نتخوّف من عدم تأمين المستلزمات الصحية في حال تفاقم الوضع الأمنيّ
0
أخبار لبنان
02:00
تطوّرات الوضع في الضاحية الجنوبية بعد اغتيال شكر
أخبار لبنان
02:00
تطوّرات الوضع في الضاحية الجنوبية بعد اغتيال شكر
0
أمن وقضاء
16:30
بعد الضربة الإسرائيلية على حارة حريك... هكذا يبدو الوضع على الأرض
أمن وقضاء
16:30
بعد الضربة الإسرائيلية على حارة حريك... هكذا يبدو الوضع على الأرض
0
أخبار لبنان
15:38
جنبلاط للـLBCI: نحن في حالة حرب وعلينا أن نتوقع كل شيء من اسرائيل... وهذا ما تمناه على "حزب الله"
أخبار لبنان
15:38
جنبلاط للـLBCI: نحن في حالة حرب وعلينا أن نتوقع كل شيء من اسرائيل... وهذا ما تمناه على "حزب الله"
0
أخبار دولية
14:27
البيت الأبيض: أميركا لا تعتقد بأن الحرب بين حزب الله وإسرائيل حتمية
أخبار دولية
14:27
البيت الأبيض: أميركا لا تعتقد بأن الحرب بين حزب الله وإسرائيل حتمية
0
أخبار لبنان
14:24
بو حبيب للـLBCI: ندين الضربة الاسرائيلية وسنقدّم شكوى ضد اسرائيل
أخبار لبنان
14:24
بو حبيب للـLBCI: ندين الضربة الاسرائيلية وسنقدّم شكوى ضد اسرائيل
0
أمن وقضاء
13:15
غارة اسرائيلية تستهدف حارة حريك... إليكم آخر المعطيات (فيديوهات)
أمن وقضاء
13:15
غارة اسرائيلية تستهدف حارة حريك... إليكم آخر المعطيات (فيديوهات)
0
خبر عاجل
12:57
معلومات أولية عن استهداف الطيران المعادي منطقة حارة حريك في محيط مستشفى بهمن (فيديو)
خبر عاجل
12:57
معلومات أولية عن استهداف الطيران المعادي منطقة حارة حريك في محيط مستشفى بهمن (فيديو)
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:59
رويترز نقلا عن مصدر أمني: الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله ومصيره غير معروف
خبر عاجل
12:59
رويترز نقلا عن مصدر أمني: الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله ومصيره غير معروف
2
خبر عاجل
12:57
معلومات أولية عن استهداف الطيران المعادي منطقة حارة حريك في محيط مستشفى بهمن (فيديو)
خبر عاجل
12:57
معلومات أولية عن استهداف الطيران المعادي منطقة حارة حريك في محيط مستشفى بهمن (فيديو)
3
أخبار لبنان
13:08
أدرعي: هاجمنا بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس
أخبار لبنان
13:08
أدرعي: هاجمنا بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس
4
خبر عاجل
13:17
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مقرّب من حزب الله: الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قياديا عسكرياً في حزب الله
خبر عاجل
13:17
أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مقرّب من حزب الله: الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قياديا عسكرياً في حزب الله
5
خبر عاجل
13:38
معلومات من أكثر من مصدر تفيد بأن الشخصية المستهدفة في الغارة الاسرائيلية هي فؤاد شكر
خبر عاجل
13:38
معلومات من أكثر من مصدر تفيد بأن الشخصية المستهدفة في الغارة الاسرائيلية هي فؤاد شكر
6
خبر عاجل
23:38
حماس تعلن اغتيال هنية في إيران
خبر عاجل
23:38
حماس تعلن اغتيال هنية في إيران
7
خبر عاجل
15:38
هيئة البث العامة الإسرائيلية: مقتل القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
خبر عاجل
15:38
هيئة البث العامة الإسرائيلية: مقتل القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية
8
خبر عاجل
12:55
أنباء اولية عن استهداف اسرائيلي في الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
12:55
أنباء اولية عن استهداف اسرائيلي في الضاحية الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More