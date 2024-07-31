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لتجنب الجراثيم والإصابة بالأمراض... اتبعوا هذه النصائح المهمة!

صحة وتغذية
2024-07-31 | 01:50
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لتجنب الجراثيم والإصابة بالأمراض... اتبعوا هذه النصائح المهمة!
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لتجنب الجراثيم والإصابة بالأمراض... اتبعوا هذه النصائح المهمة!

لتجنب الجراثيم والإصابة بالأمراض... اتبعوا هذه النصائح المهمة!

شارك تشارلز بوزا، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد في مدينة نيويورك، أربع نصائح لتقليل الإصابة بالمرض.

وأوصى بوزا بمسح الجزء العلوي من علب الألمنيوم قبل الشرب منها لتجنب الجراثيم، والتخلي عن شرائح الليمون في المشروبات في المطاعم وعدم لمس مقابض الأبواب وتطهير الهاتف بشكل متكرر.

وقال بوزا: "توجد علب المشروبات في بيئات مختلفة ويتم التعامل معها من قبل أشخاص مختلفين، وبالتالي يمكن أن تكون مصدرًا محتملاً للعدوى للمستهلكين".

ومن جهتهم، وجد الباحثون أن الطريقة الأكثر فعالية لتخليص العلبة من البكتيريا هي غسلها بماء الصنبور ومسحها بمنديل جاف.

وأكد بوزا أن الليمون هو من أقذر العناصر الموجودة في المطبخ ونصح بعدم وضعه في الماء.

واختبرت دراسة أجريت عام 2007 شرائح الليمون المقدمة مع الماء أو الصودا في 21 مطعم في باترسون بنيوجيرسي، ووجدت أن ما يقارب من 70 في المئة منها تحتوي على نمو ميكروبي.

ونصح بوزا بتجنب لمس مقابض الأبواب لأنها مليئة بالبكتيريا، مضيفاً أنه يجب غسل مقابض الأبواب في المنزل بالماء والصابون.

وشدد بوزا على أهمية تنظيف الهاتف مرتين يومياً، كما توصي شركة Verizon بإيقاف تشغيل الهاتف وفصله، وفرك اليدين لمدة 20 ثانية على الأقل، ومسح الجزء الخارجي من الهاتف بما في ذلك الشاشة، باستخدام منديل مضاد للبكتيريا.

المصدر

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صحة وتغذية

الجراثيم

والإصابة

بالأمراض...

اتبعوا

النصائح

المهمة!

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