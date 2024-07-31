نوع من الخضروات يحافظ على برودة الجسم... وليس من خلال أكله: استخدموه بهذه الطريقة!

في ظل موجات الحر التي تجتاح العالم، يحتاج الإنسان إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من المياه للحصول على الترطيب الكافي وتبريد جسمه.في هذا السياق، نصح خبير التبريد المنزلي ستيفن داي بتناول نوع معين من الخضراوات للحصول على الترطيب الكافي.وقال داي: "يحتوي خس الأيسبرغ على نسبة عالية من الماء ما يمكنه من سحب الحرارة من جسمك ويوفر تأثيراً منعشاً ومبرداً على الجلد".وتابع: "ضع الخس بمجرد أن يبرد على وجهك، أو في أي مكان تحتاج فيه إلى الانتعاش وتحديداً على نقاط النبض مثل المعصم والركبتين والرقبة".ويعتبر خس الأيسبرغ لطيفاً على البشرة الحساسة ويمكن تركه طازجا عن طريق وضعه مرة أخرى في الماء المثلج لبضع دقائق.