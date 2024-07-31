امرأة تعاني من حالة نادرة... تستطيع تذوق كلمات معينة مثل اسمها!

تعاني سارة غان من حالة عصبية تُعرف بـ"الحس المرافق"، تجعل دماغها يربط كلمات معينة بأذواق محددة، حتى اسمها له نكهة خاصة.

ووفق موقع "إكسبرس" البريطاني، تعيش سارة البالغة من العمر 30 عامًا من فورت سميث بولاية أركنساس الأميركية، مع هذه الظاهرة الحسية التي تحفز براعم التذوق لديها بشكل غير متوقع عند نطق كلمات معينة أو قراءتها.

من الأمور اللافتة للنظر، أن كلمة "أزرق" تجلب لسارة نكهة الشوكولاتة، وتثير كلمة "خرسانة" إحساسًا يشبه الحليب المغمس في البسكويت. ولا تقتصر تجاربها الذوقية غير العادية على هذه العبارات وحدها؛ فكلمة "المعلم" تُحدث طعمًا يشبه لعبة البولينغ، و"التفكير" يثير حلاوة حليب الشوكولاتة في فمها.

سارة، التي توازن بين حياتها كأم لطفلين ومسيرتها المهنية كمعلمة في مدرسة ابتدائية، ليست لديها ارتباطات لكل كلمة، ولكنها تمتلك عددًا كبيرًا من الكلمات التي تثير أذواقًا محددة. أوضحت قائلة: "لطالما تذوقت الكلمات، لكن عندما تحدثت عن ذلك مع صديقة في المدرسة الإعدادية، لم تفهمني".

وأضافت سارة أنها تشعر بتذوق أقوى للكلمات عندما تتحدث بها بنفسها مقارنة بسماع الآخرين يقولونها. يكون الإحساس أكثر وضوحًا بالنسبة لها عندما ترى الكلمات مطبوعة وتنطقها بصوت عالٍ.