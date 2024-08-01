هل تعانون خلال النوم من الطقس الحار؟ لا تقعوا بهذه الأخطاء الشائعة

عندما يكون الطقس حاراً في الصيف، يمكن أن يصبح النوم صعبًا للغاية في حال عدم وجود مكيف هواء، وبعض العادات الشائعة قد تجعل الأمر أسوأ.

يقضي الكثيرون ساعات في التقلب بين الألحفة والبطانيات والبحث عن الجانب البارد من الوسادة. حتى وجود المروحة الكهربائية لا يضمن دائمًا النوم الهادئ.

بسبب هذه الصعوبات، يعتقد الكثيرون أن أفضل طريقة للبقاء باردين هي خلع ملابسهم الداخلية أثناء النوم، وهو خيار شائع بغض النظر عن حالة الطقس.

ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن النوم عاريًا قد لا يكون أفضل طريقة. بدلاً من ذلك، ينصحون بارتداء ملابس رقيقة وفضفاضة مصنوعة من القطن، حيث تعمل هذه الملابس كفتيل للعرق وتزيد من مساحة السطح للتبخر، مما يساعد على الشعور بالبرودة.

إلى جانب ارتداء الملابس المناسبة، يمكن أن يساعد تناول أنواع معينة من الطعام أثناء موجة الحر في خفض درجة حرارة الجسم. تعتبر السلطات الباردة واللحوم المطبوخة مسبقًا والفواكه، وخاصة البطيخ والحمضيات، خيارات مثالية خلال الطقس الحارّ.

هذه الأطعمة ليست سريعة وسهلة التحضير فحسب، بل تمنع أيضًا الحاجة إلى استخدام الموقد أو الفرن، وبالتالي تجنب المزيد من تسخين المنزل.