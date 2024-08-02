مدته 5 ثوانٍ... اختبار بسيط يكشف إصابتك بسرطان الرئة

قال الخبراء إن اختباراً بسيطاً للأصابع يمكنه كشف الإصابة بسرطان الرئة.وأُطلق على هذا الاختبار اسم "نافذة شامروث" أو "اختبار الألماس" وهو عبارة عن خدعة مدتها 5 ثوانٍ للأظافر المتعرجة التي تدل على الإصابة بالمرض.وبحسب الاختبار، يجب على الأشخاص الضغط على أظافر السبابة (Index Fingernails) معاً لمعرفة ما إذا كانت هناك فجوة على شكل ألماسة بينهما.في حال عدم وجود فجوة بينهما وتعجرهما، فهذا قد يدّل على تراكم السوائل حول الرئتين، وهي علامة منبهة لسرطان الرئة، وهو أخطر أنواع السرطان في الولايات المتحدة.كما يدّل هذا الأمر أيضاً وفي بعض الأحيان على الاضطرابات الهضمية والتهاب القولون التقرحي ومشاكل الغدة الدرقية.ويحدث تعجر الأصابع عندما تنتفخ الأنسجة الرخوة في أطراف الأصابع وتؤدي إلى تغير شكل الأظافر.ومن جهته، قال الدكتور دانييل سوغاي، طبيب الأمراض الجلدية في سياتل، في مقطع فيديو عبر حسابه على تيك توك إنه يوصي بإجراء الاختبار، مضيفاً يشعر بالقلق "بشكل خاص" بشأن سرطان الرئة لدى المرضى الذين يعانون من تعجر الأصابع.