حيلة سحرية تمنع تسوس الأسنان... طبيبة تكشف معلومات قيّمة!

شاركت طبيبة أسنان تُدعى شادي مانوشهري من لندن حيلة حول كيفية منع تسوس الأسنان في مراحله المبكرة ، يمكن القيام بها مرّة واحدة يومياً.ونصحت مانوشهري باستخدام معجون أسنان يحتوي على مادة الفلوريد بالإضافة إلى فرشاة مخصصة للتنظيف بين الأسنان.وأوضحت مانوشهري أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر كمية الفلوريد المطلوبة بشدة بين الأسنان، أي البقعة الأولى التي يبدأ فيها التسوس.وقالت مانوشهري إنه من المهم عدم تناول الطعام لمدة 30 إلى 60 دقيقة بعد استخدام معجون الأسنان ليتمكن من إثبات فعاليته بشكل أفضل.ودعم أطباء الأسنان نصيحتها، بينما قال البعض الآخر إنهم يستخدمون خيط تنظيف الأسنان المغطى بمعجون الأسنان.ومن جهة أخرى، أكّد طبيب الأسنان مايكل كاي من أستراليا، أن مادة الفلوريد آمنة تماماً للاستخدام، لافتاً إلى أنها "تقلل من خطر تسوس الأسنان".وأوضح أيضاً أن الكميات الزائدة من الفلوريد قد تضر بالصحة، مضيفاً أن "فعالية هذه المادة لا تشبه فعالية معجون الأسنان الطبيعي".ونصح كاي الأشخاص الذين لديهم أسنان صحية باختيار معجون الأسنان الخالي من الفلوريد.