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دراسة تكشف معلومات صادمة: هكذا يؤثر حليب الحصان على صحة الأمعاء!

صحة وتغذية
2024-08-08 | 04:24
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دراسة تكشف معلومات صادمة: هكذا يؤثر حليب الحصان على صحة الأمعاء!
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دراسة تكشف معلومات صادمة: هكذا يؤثر حليب الحصان على صحة الأمعاء!

دراسة تكشف معلومات صادمة: هكذا يؤثر حليب الحصان على صحة الأمعاء!

اقترح الباحثون في بولندا استخدام حليب الحصان كمكون أساسي في حلوى البوظة بسبب فوائده الصحية المحتملة.

 

ووجد الباحثون من خلال تطوير 4 أنواع مختلفة من البوظة، أن النوع الذي يحتوي على حليب الحصان ساعد على منع نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء.

 

وفي التفاصيل، قام باحثون من جامعة "ويست بوميرانيين" للتكنولوجيا بتطوير 4 أنواع من البوظة باستخدام حليب الحصان.

 

ويحتوي النوع الأول على بكتيريا اللبن، أما الثاني فيحتوي على بكتيريا اللبن والإنولين بروبيوتيك، كما تحتوي الأنواع الأخرى على البكتيريا اللبنية فقط.

 

واكتشف الباحثون أن مستويات البروتين والدهون الموجودة في أنواع البوظة التي قاموا باختبارها لم تختلف بشكل كبير، بالإضافة إلى أن اللون الأبيض الذي طغى على جميع العينات كان طبيعياً وجذاباً.

 

وأشارت أبحاث منفصلة أجريت على حليب الحصان منذ فترة طويلة إلى امكانية استخدامه لعلاج مرض السل وقرحة المعدة وحتى التهاب الكبد المزمن.

 

المصدر

آخر الأخبار

صحة وتغذية

معلومات

صادمة:

الحصان

الأمعاء!

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