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خبيرة تحذر: تجنبوا القيام بهذه الخطوة بعد تنظيف الأسنان مباشرةً!

صحة وتغذية
2024-08-09 | 14:50
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خبيرة تحذر: تجنبوا القيام بهذه الخطوة بعد تنظيف الأسنان مباشرةً!
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خبيرة تحذر: تجنبوا القيام بهذه الخطوة بعد تنظيف الأسنان مباشرةً!

خبيرة تحذر: تجنبوا القيام بهذه الخطوة بعد تنظيف أسنانكم مباشرةً!

نصحت الدكتورة سابل، وهي أخصائية تقويم الأسنان، الأشخاص بتجنب شطف الفم بالماء أو بغسول الفم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة لضمان بقاء معجون الأسنان في الفم وعلى الأسنان تحديداً.

وقالت سابل في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تيك توك، إنه يجب على الأشخاص "بصق كمية معجون الأسنان الزائدة من دون شطف الفم بالماء"، موضحةً أن هذا الأمر من شأنه أن يمنع تسوس الأسنان في المستقبل.

وأضافت سابل: "تنظيف الأسنان باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلوريد يقوي المينا ويحمي الأسنان".

 ونصحت سابل أيضاً باستخدام خيط التنظيف المائي قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة.

ومن جهتهم، رفض المتابعون اتباع نصيحة سابل، بينما لفت أحد الأشخاص إلى أنه بدأ باتباع هذه الطريقة مؤخراً ولاحظ أن أسنانه أصبحت أكثر بياضاً.

المصدر
 

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