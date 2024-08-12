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لتجنب آثارها السلبية... تناولوا القهوة يومياً في هذه الأوقات!

صحة وتغذية
2024-08-12 | 03:10
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لتجنب آثارها السلبية... تناولوا القهوة يومياً في هذه الأوقات!
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لتجنب آثارها السلبية... تناولوا القهوة يومياً في هذه الأوقات!

لتجنب آثارها السلبية...تناولوا القهوة يومياً في هذه الأوقات!

أكد الخبراء أن تناول القهوة صباحاً يؤثر بشكل سلبي على الصحة بسبب ارتباط الكافيين باضطراب الهرمونات وقلة النوم وحتى الخرف.

 

وفي هذا السياق، نصحت الدكتورة والخبيرة شينا بورنيل بتجنب تناول القهوة في الصباح الباكر والانتظار لمدة ساعة على الأقل إذ يمكن للكافيين أن يرفع مستويات الكورتيزول.

 

ومن جهته، لفت الخبير في علم الأنتروبولوجيا سيم لاند إلى أن "الوقت المثالي لتناول القهوة هو بشكل عام من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا".

 

وأوصى الخبيران بتناول 2 إلى 3 أكواب من القهوة يومياً، في حين أوضحت بورنيل أن الاستهلاك المحدود للقهوة يوفر فوائد تعزز طول العمر.

 

ونصحت بورنيل بالابتعاد عن الحليب البقري لأنه يحتوي على نسبة عالية من اللاكتوز، الأمر الذي يجعل عملية هضمه صعبة جداً مع التقدم في العمر وخاصةً بالنسبة للنساء.

 

كما نصحت من جهة أخرى بعدم استخدام الحليب النباتي، مشجعةً الأشخاص على صنع الحليب الخاص بهم وتجنب إضافة السكر أو المحليات باستثناء القليل من العسل.

 

وأشار لاند إلى أهمية معرفة السرعة التي يحرق الجسم خلالها الدهون.

 

ويشعر الأشخاص الذين يهضمون القهوة  ببطء بمزيد من التوتر والقلق أو زيادة في معدل ضربات القلب، في حين أن الأشخاص الذين يهضمون القهوة بسرعة هم أكثر عرضة للشعور بالاستقرار بعد تناولها.

 

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