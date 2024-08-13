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صلة غير متوقعة بين الدهون حول الذراعين والأمراض الخطيرة... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
صحة وتغذية
2024-08-13 | 09:30
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صلة غير متوقعة بين الدهون حول الذراعين والأمراض الخطيرة... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
صلة غير متوقعة بين الدهون حول الذراعين والأمراض الخطيرة... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
كشفت دراسة حديثة أن وجود كميات كبيرة من الدهون حول الذراعين قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأمراض القلب والكبد وحتى هشاشة العظام.
وفي التفاصيل، وجدت دراسة حديثة أجراها علماء في الصين أن الأشخاص الذين يعانون من وجود كميات كبيرة من الدهون في منطقة الذراعين هم أكثر عرضة بنسبة 18 في المئة لخطر الإصابة بمرض الزهايمر أو مرض باركنسون أو أمراض القلب.
ونصح الباحثون باتباع برنامج غذائي لتقليل الدهون وبناء العضلات في الذراعين والذي قد يكون أكثر فعالية للوقاية من هذه الأمراض.
وأظهرت الأبحاث التي قُدمت في المؤتمر الأوروبي للغدد الصماء في أيار الفائت أنه يمكن لنسبة الدهون الموجودة في الذراع تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بكسر في العمود الفقري بسبب هشاشة العظام.
ويعتقد أيضاً أن دهون الذراعين يمكن أن تكون علامة على وجود الدهون الحشوية المخفية والتي من المعروف أنها تطلق مادة كيميائية التهابية في الدم يمكنها تسريع فقدان العظام.
ووجدت دراسة أجرتها جامعة ونزهو الطبية في الصين أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاماً والذين لديهم محيط ذراع أكبر، هم أكثر عرضة بنسبة 25 في المئة لزيادة مستويات الدهون حول الكبد بشكل أكبر.
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