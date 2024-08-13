صاحب حانة شرب كمية كبيرة من الكحول... هذا ما حصل له والأطباء يحذرون!

حذر أطباء من مخاطر الإفراط في تناول الكحول خلال الحفلات الصيفية بعد أن عالجوا رجلًا دخل في غيبوبة نتيجة لتسمم كحولي شديد في اليابان.

الرجل، البالغ من العمر 31 عامًا، شرب زجاجة كاملة من مشروب "التكيلا" بسعة 500 مل، بالإضافة إلى جرعتين من الشوتشو، وهو مشروب كحولي ياباني قوي، خلال احتفاله في ملهى ليلي في إيزونوكوني باليابان.

بعد فقدانه للوعي، تم نقله إلى المستشفى حيث كشفت الفحوصات أنه في "غيبوبة عميقة" وكانت لديه كمية خطيرة من السوائل في رئتيه.

وقام الأطباء بوضعه على جهاز التنفس الصناعي لمنع اختناقه بالسوائل، والتي يشتبهون في أنها كانت نتيجة قيء تسبب في انسداد مجرى التنفس.

ولم يكن يعاني الرجل، وهو صاحب ملهى ليلي، من مشاكل صحية سابقة ولم يكن مدمنًا على الكحول. بعد وصوله إلى المستشفى، تم تقييم حالته على مقياس غلاسكو للغيبوبة بدرجة E1V1M1، مما يعني أن عينيه لم تفتحا حتى عند التحفيز، ولم يصدر أي أصوات أو حركات استجابة للأوامر أو المحفزات المؤلمة مثل القرص.