إلى الرجال: هل تشعرون بتغيير في المناطق الحساسة خلال الصيف؟ إليكم هذا التفسير

يقدم فصل الصيف العديد من الفوائد الصحية، مثل تحسين الصحة العقلية، وزيادة النشاط البدني، وتحسين جودة النوم. ولكن هناك جانب آخر يلاحظه بعض الرجال خلال الطقس الدافئ وهو ما يُعرف بـ"تأثير الصيف" على الجسم.

يتحدث البعض عن ملاحظة تغيرات في حجم أجزاء معينة من الجسم خلال الأشهر الحارة، وهو أمر أشار إليه الدكتور تشون تانغ، الطبيب العام في عيادة الرعاية الصحية "بال مول ميديكال" ببريطانيا.

ويقول الدكتور تانغ: "هذا التأثير ليس مصطلحًا طبيًا رسميًا، بل هو مجرد ملاحظة شخصية لدى البعض".

ويفسر الدكتور تانغ ذلك بأن الحرارة قد تؤدي إلى تمدد الأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم في الجسم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى شعور بعض الرجال بتغيرات طفيفة في المناطق الحساسة، خاصة في الأجواء الحارة والرطبة.

وأضاف الدكتور تانغ أن بعض الرجال قد يلاحظون هذه التغيرات بشكل أكبر من غيرهم، خاصة إذا كانوا حساسون للتغيرات في درجات الحرارة.

في النهاية، يعتبر هذا التأثير طبيعيًا وقد يحدث نتيجة لزيادة تدفق الدم والحرارة في أشهر الصيف، دون أن يكون له أي تأثير صحي سلبي.