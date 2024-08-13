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زيادة حادة في إصابات "فيروس اللسان الأزرق" ببلد أوروبي... فهل يصيب الإنسان؟

صحة وتغذية
2024-08-13 | 16:00
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زيادة حادة في إصابات &quot;فيروس اللسان الأزرق&quot; ببلد أوروبي... فهل يصيب الإنسان؟
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زيادة حادة في إصابات "فيروس اللسان الأزرق" ببلد أوروبي... فهل يصيب الإنسان؟

ذكرت السلطات الألمانية الثلاثاء أن البلاد شهدت زيادة حادة في عدد الإصابات بفيروس اللسان الأزرق هذا العام، فيما تتزايد المخاوف في أنحاء أوروبا من هذا المرض الذي يصيب الأغنام والماشية.

ووفق معهد فريدريش لوفلر، أكبر مركز لبحوث الأمراض الحيوانية في ألمانيا، سجّلت البلاد 1885 بؤرة انتشار لفيروس اللسان الأزرق من النمط المصلي 3 (BTV-3) منذ مطلع العام 2024.

وعلى سبيل المقارنة، سجّلت خلال العام 2023 بأكمله 23 بؤرة انتشار فقط.

وقالت ناطقة باسم المعهد: "كانت هناك موجة حقيقية منذ مطلع تموز في المزارع التي تضم حيوانات معرضة للإصابة".

وأوضحت أن حالات جديدة تسجّل كل يوم، وقد يتجاوز عدد بؤر الانتشار 2000 بحلول الخميس.

ولم يتمكن المعهد من تقديم معلومات بشأن معدلات الوفيات.

واللسان الأزرق مرض فيروسي غير معد ينتقل من طريق الحشرات ويصيب حيوانات مجترة مثل الأبقار والأغنام لكنه لا يؤثر على الخنازير أو الخيول.

ولا يشكل هذا المرض خطرا على الإنسان، لكنه يتسبب لدى الحيوانات المصابة بارتفاع في درجة الحرارة وتقرحات في الفم وتورم في الرأس.

وبحسب المعهد، سجّل أول ظهور لفيروس BTV-3 في ألمانيا في 12 تشرين الأول 2023.

ومنذ ذلك التاريخ، ظهرت إصابات بالمرض أيضا في بلدان أخرى بينها هولندا وبلجيكا. كما وصل المرض إلى فرنسا أخيرا ما أثار قلق المزارعين.

وكالة فرانس برس

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فيروس اللسان الأزرق

ألمانيا

انتشار

إصابات

مرض

الأغنام

الماشية.

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