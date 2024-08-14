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"طريقة بسيطة" قد تكشف الإصابة بسرطان المبيض مبكراً... هذا ما أكّده العلماء!

صحة وتغذية
2024-08-14 | 09:30
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&quot;طريقة بسيطة&quot; قد تكشف الإصابة بسرطان المبيض مبكراً... هذا ما أكّده العلماء!
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"طريقة بسيطة" قد تكشف الإصابة بسرطان المبيض مبكراً... هذا ما أكّده العلماء!

"طريقة بسيطة" قد تكشف الإصابة بسرطان المبيض مبكراً... هذا ما أكّده العلماء!

قال العلماء إنه يمكن لحوالي ربع النساء المصابات بسرطان المبيض الكشف عن إصابتهن بالمرض مبكراً بمجرد متابعة أعراضهن.

 

ولفت العلماء إلى أن الأعراض التي تشير إلى الإصابة بالمرض مثل الانتفاخ والشعور بالشبع أثناء تناول الطعام تستدعي اللجوء إلى الطبيب لأنها قد تظهر قبل 3 سنوات من تشخيص المرض.

 

وعلى الرغم من عدم وجود برنامج فحص وطني لسرطان المبيض، لجأ العلماء إلى استخدام "اختبار الأعراض" المصمم لتسريع ظهور الأعراض المحتملة.

 

ولم يستخدم العلماء هذا الاختبار مطلقاً بسبب اعتقاد بعض الأطباء أن الأعراض تظهر على النساء فقط في المراحل المتقدمة من المرض.

 

ومن جهة أخرى، أظهرت دراسة شملت 1741 امرأة مدى فعالية هذا الاختبار الذي استطاع تشخيص اصابة 119 امرأة بسرطان المبيض.

 

وقالت البروفيسورة سودها سوندار، من مركز بان برمنغهام لأمراض السرطان النسائية ومؤلف الدراسة، إن النتائج أظهرت مزايا متابعة الأطباء السريعة للنساء اللواتي يعانين من أعراض سرطان المبيض.

 

وتأمل سوندار أن تؤدي هذه النتائج إلى زيادة الوعي لدى المزيد من الأطباء والنساء لإجراء هذا الاختبار.

 

المصدر

 

 

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