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الأنشطة الإبداعية واليدوية تفيد الصحة العقلية أكثر من الحصول على وظيفة

صحة وتغذية
2024-08-16 | 09:35
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الأنشطة الإبداعية واليدوية تفيد الصحة العقلية أكثر من الحصول على وظيفة
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الأنشطة الإبداعية واليدوية تفيد الصحة العقلية أكثر من الحصول على وظيفة

الأنشطة الإبداعية واليدوية تفيد الصحة العقلية أكثر من الحصول على وظيفة

اكتشف بحث جديد أن ممارسة الفنون والحرف اليدوية مفيدة لتحسين الصحة العقلية والنفسية قد توازي أو تتخطى أهمية الحصول على وظيفة، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، قال العلماء إن الأنشطة الإبداعية تعزز شعور الأشخاص بالسعادة والرضا عن الحياة، إذ قدّمت الدراسة أدلة على أن الانغماس في النشاطات الإبداعية قد يوفر فوائد كبيرة في مجال الرفاهية.

وشرحت مؤلفة الدراسة في جامعة أنجليا روسكين في كامبريدج، الدكتورة هيلين كيز، أن النتائج أشارت إلى أن الحرف اليدوية والأنشطة الفنية الأخرى أظهرت تأثيرًا واضحا على سعادة الأشخاص، واعتُبر الأخير أكبر من تأثير العمل عليهم.

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