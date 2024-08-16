الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأنشطة الإبداعية واليدوية تفيد الصحة العقلية أكثر من الحصول على وظيفة
صحة وتغذية
2024-08-16 | 09:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الأنشطة الإبداعية واليدوية تفيد الصحة العقلية أكثر من الحصول على وظيفة
الأنشطة الإبداعية واليدوية تفيد الصحة العقلية أكثر من الحصول على وظيفة
اكتشف بحث جديد أن ممارسة الفنون والحرف اليدوية مفيدة لتحسين الصحة العقلية والنفسية قد توازي أو تتخطى أهمية الحصول على وظيفة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قال العلماء إن الأنشطة الإبداعية تعزز شعور الأشخاص بالسعادة والرضا عن الحياة، إذ قدّمت الدراسة أدلة على أن الانغماس في النشاطات الإبداعية قد يوفر فوائد كبيرة في مجال الرفاهية.
وشرحت مؤلفة الدراسة في جامعة أنجليا روسكين في كامبريدج، الدكتورة هيلين كيز، أن النتائج أشارت إلى أن الحرف اليدوية والأنشطة الفنية الأخرى أظهرت تأثيرًا واضحا على سعادة الأشخاص، واعتُبر الأخير أكبر من تأثير العمل عليهم.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الإبداعية
واليدوية
الصحة
العقلية
الحصول
وظيفة
دراسة تكشف معلومات مهمة: متى تبدأ مرحلة الشيخوخة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2024-07-30
معلومات من أكثر من مصدر تفيد بأن الشخصية المستهدفة في الغارة الاسرائيلية هي فؤاد شكر
خبر عاجل
2024-07-30
معلومات من أكثر من مصدر تفيد بأن الشخصية المستهدفة في الغارة الاسرائيلية هي فؤاد شكر
0
أخبار دولية
2024-07-26
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: سنرسل أكثر من مليون جرعة من لَقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة
أخبار دولية
2024-07-26
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: سنرسل أكثر من مليون جرعة من لَقاح ضد شلل الأطفال إلى غزة
0
اقتصاد
2024-06-21
تحويل الرسائل والبطاقات للمستفيدين من "برنامج أمان" و"البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً"
اقتصاد
2024-06-21
تحويل الرسائل والبطاقات للمستفيدين من "برنامج أمان" و"البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً"
0
صحة وتغذية
2024-06-18
تحذير... الذهاب إلى السرير بعد هذه الساعة يمكن أن يسبب لك مشاكل في الصحة العقلية!
صحة وتغذية
2024-06-18
تحذير... الذهاب إلى السرير بعد هذه الساعة يمكن أن يسبب لك مشاكل في الصحة العقلية!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2024-08-15
دراسة تكشف معلومات مهمة: متى تبدأ مرحلة الشيخوخة؟
صحة وتغذية
2024-08-15
دراسة تكشف معلومات مهمة: متى تبدأ مرحلة الشيخوخة؟
0
صحة وتغذية
2024-08-14
"طريقة بسيطة" قد تكشف الإصابة بسرطان المبيض مبكراً... هذا ما أكّده العلماء!
صحة وتغذية
2024-08-14
"طريقة بسيطة" قد تكشف الإصابة بسرطان المبيض مبكراً... هذا ما أكّده العلماء!
0
صحة وتغذية
2024-08-13
زيادة حادة في إصابات "فيروس اللسان الأزرق" ببلد أوروبي... فهل يصيب الإنسان؟
صحة وتغذية
2024-08-13
زيادة حادة في إصابات "فيروس اللسان الأزرق" ببلد أوروبي... فهل يصيب الإنسان؟
0
صحة وتغذية
2024-08-13
إلى الرجال: هل تشعرون بتغيير في المناطق الحساسة خلال الصيف؟ إليكم هذا التفسير
صحة وتغذية
2024-08-13
إلى الرجال: هل تشعرون بتغيير في المناطق الحساسة خلال الصيف؟ إليكم هذا التفسير
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
10:57
خلع ملابسه واتجه نحو بقرة... ما حاول سائح فعله صدم سكان تايلند (فيديو)
منوعات
10:57
خلع ملابسه واتجه نحو بقرة... ما حاول سائح فعله صدم سكان تايلند (فيديو)
0
منوعات
10:05
"أسوأ كابوس لكلّ أم"... سيدة تتحدث عن اللحظة الّتي كشفت فيها ابنتها المراهقة تعرضها للاغتصاب
منوعات
10:05
"أسوأ كابوس لكلّ أم"... سيدة تتحدث عن اللحظة الّتي كشفت فيها ابنتها المراهقة تعرضها للاغتصاب
0
فنّ
2024-07-25
"تقبري قلبي يا بابا"... لقاء مؤثر يجمع طوني عيسى بابنته بعد عودته من السفر! (فيديو)
فنّ
2024-07-25
"تقبري قلبي يا بابا"... لقاء مؤثر يجمع طوني عيسى بابنته بعد عودته من السفر! (فيديو)
0
صحة وتغذية
2024-08-12
لتجنب آثارها السلبية... تناولوا القهوة يومياً في هذه الأوقات!
صحة وتغذية
2024-08-12
لتجنب آثارها السلبية... تناولوا القهوة يومياً في هذه الأوقات!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:58
سيجورنيه برفقة نظيره البريطاني في اسرائيل
أخبار دولية
07:58
سيجورنيه برفقة نظيره البريطاني في اسرائيل
0
أخبار لبنان
06:55
حمية اطلق صيانة الطريق الدولية في ضهر البيدر
أخبار لبنان
06:55
حمية اطلق صيانة الطريق الدولية في ضهر البيدر
0
أخبار لبنان
06:22
جعجع: على الحكومة أن تسأل عن اقتراح هوكشتاين قبل أن تنتظر مجيئه
أخبار لبنان
06:22
جعجع: على الحكومة أن تسأل عن اقتراح هوكشتاين قبل أن تنتظر مجيئه
0
أخبار لبنان
06:03
وزير الخارجية المصري من عين التينة: اي انتهاك للسيادة اللبنانية أمر مدان
أخبار لبنان
06:03
وزير الخارجية المصري من عين التينة: اي انتهاك للسيادة اللبنانية أمر مدان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
بين مرجعيون والعباسية... الاستهدافات الاسرائيلية تزداد عشوائية واجراما
تقارير نشرة الاخبار
13:59
بين مرجعيون والعباسية... الاستهدافات الاسرائيلية تزداد عشوائية واجراما
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في الرياضة... السوبر ريال مدريد يُحرز لقب كأس السوبر
تقارير نشرة الاخبار
13:43
في الرياضة... السوبر ريال مدريد يُحرز لقب كأس السوبر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قرية OMT Summer in action الصيفية تشتعل … على أنغام الأخوان شحادة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
قرية OMT Summer in action الصيفية تشتعل … على أنغام الأخوان شحادة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عيد السيدة لا يشبه اي عيد آخر وهكذا يحتفل به اللبنانيون
تقارير نشرة الاخبار
13:39
عيد السيدة لا يشبه اي عيد آخر وهكذا يحتفل به اللبنانيون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مفاوضات الدوحة انطلقت.. والهدف وقف اطلاق النار في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مفاوضات الدوحة انطلقت.. والهدف وقف اطلاق النار في غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:19
هزة خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية
خبر عاجل
06:19
هزة خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية
2
منوعات
15:00
بعد عودتها من شهر العسل... امرأة تخطط للإنفصال عن زوجها والسبب صادم!
منوعات
15:00
بعد عودتها من شهر العسل... امرأة تخطط للإنفصال عن زوجها والسبب صادم!
3
موضة وجمال
06:44
فاليري أبو شقرا تنعى مصفف شعر المشاهير سيمون المندلق: "قلبي مكسور" (صورة)
موضة وجمال
06:44
فاليري أبو شقرا تنعى مصفف شعر المشاهير سيمون المندلق: "قلبي مكسور" (صورة)
4
فنّ
13:13
قضية وفاة ماثيو بيري تابع... تطورات جديدة ومفاجآت صادمة وهذه التفاصيل!
فنّ
13:13
قضية وفاة ماثيو بيري تابع... تطورات جديدة ومفاجآت صادمة وهذه التفاصيل!
5
اقتصاد
02:08
إنخفاض في اسعار المحروقات
اقتصاد
02:08
إنخفاض في اسعار المحروقات
6
موضة وجمال
06:18
عالم الموضة والجمال يودّع أحد أعمدته... الموت يغيّب سيمون المندلق (صورة)
موضة وجمال
06:18
عالم الموضة والجمال يودّع أحد أعمدته... الموت يغيّب سيمون المندلق (صورة)
7
أخبار لبنان
04:22
حزب الله ينشر مقطعاً مصوراً يظهر منشأة لاطلاق الصواريخ تحمل اسم "عماد 4"
أخبار لبنان
04:22
حزب الله ينشر مقطعاً مصوراً يظهر منشأة لاطلاق الصواريخ تحمل اسم "عماد 4"
8
أخبار دولية
16:52
هاغاري: هذه هي تفاصيل حادث جيت في الضفة الغربية
أخبار دولية
16:52
هاغاري: هذه هي تفاصيل حادث جيت في الضفة الغربية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More