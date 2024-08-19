الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل تشعرون بالخمول والإرهاق بشكل دائم؟ تجنبوا القيام بهذه العادات!

صحة وتغذية
2024-08-19 | 05:09
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل تشعرون بالخمول والإرهاق بشكل دائم؟ تجنبوا القيام بهذه العادات!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
هل تشعرون بالخمول والإرهاق بشكل دائم؟ تجنبوا القيام بهذه العادات!

هل تشعرون بالخمول والإرهاق بشكل دائم؟ تجنبوا القيام بهذه العادات!

يعاني العديد من الأشخاص من الشعور بالخمول والإرهاق بشكل دائم ومفاجئ خلال اليوم، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على حياتهم اليومية.

وفي هذا السياق، إليكم 8 أسباب قد تجعلكم تشعرون بالخمول والإرهاق الدائم:

عدم ممارسة الرياضة بشكلٍ كافٍ

قال الدكتور روس بيري، المدير الطبي لعيادات الجلد في Cosmedics، إن الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية أو عدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ يمكن أن يسبب التعب.  

وأضاف لصحيفة ذا صن: "يؤدي عم تمرين العضلات إلى عدم تكيف الجهاز العضلي الهيكلي والقلب والأوعية الدموية في الجسم، الأمر الذي يجعلنا نشعر بالإحباط والاكتئاب". 

وضعية جلوس خاطئة

تؤدي وضعية الجلوس الخاطئة إلى إجهاد العضلات وتقليل تدفق الدم، ما يقلل من كمية الأكسجين في الجسم ويسبب التعب. 

وأشار بيري إلى أن "ذلك يرجع إلى وجود صلة بين آلام العمود الفقري والتعب الناتج عن العضلات الأساسية في الظهر". 

تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات

يتسبب تناول الكربوهيدرات بكميات كبيرة بارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى الشعور بالخمول والإرهاق.

الإفراط في تناول الكافيين

قال خبير التغذية آندي دالي لصحيفة ذا صن إن "القهوة تحفز إطلاق الأدرينالين، ما يؤدي إلى تعزيز الطاقة بشكل موقت ويساهم في الشعور بالإرهاق لاحقاً".

وتابع: "تؤثر القهوة على مستويات السكر في الدم أيضاً ما يسبب تقلبات قد تؤدي إلى الشعور بالتعب".

الجلوس لفترة طويلة جداً

يمكن أن يؤدي الجلوس لفترة طويلة جداً إلى الشعور بالتعب وعدم الراحة، لذلك أوصى الخبراء بأهمية الوقوف والتمدد وأخذ فترات راحة منتظمة للحفاظ على تدفق الطاقة في الجسم.

عدم ممارسة الجنس 

يرتبط النشاط الجنسي المنتظم بنوم أفضل ومستويات طاقة أعلى، بالإضافة إلى أن "عدم ممارسة الجنس يرتبط أيضاً بالتعب"، وذلك بحسب ما قال خبير الصحة مات دوركين.

وأضاف دوركين أن "الجسم يطلق هرمونات مثل البرولاكتين والأوكسيتوسين أثناء ممارسة الجنس، والتي تساعد على النوم بشكل مريح".

تناول المشروبات الغازية يومياً

تؤدي المشروبات الغازية التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر بحال تناولها بشكل يومي إلى انخفاض مستويات الطاقة في الجسم.

عدم تناول الأطعمة الصحية

تعزز الأطعمة الغنية بالألياف أو البروبيوتيك صحة الأمعاء، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على مستويات الطاقة ويقلل من الشعور بالخمول والإرهاق.

المصدر

آخر الأخبار

صحة وتغذية

تشعرون

بالخمول

والإرهاق

دائم؟

تجنبوا

القيام

العادات!

LBCI التالي
استراتيجية تحدث انقلابا على الفكر التقليدي في معالجة السرطان... هذا ما اقترحه البروفيسور فيليب سالم
3 علامات تحذيرية تدّل على الإصابة بسرطان الثدي... ما هي؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-08-09

خبيرة تحذر: تجنبوا القيام بهذه الخطوة بعد تنظيف الأسنان مباشرةً!

LBCI
أخبار دولية
2024-06-28

بايدن يؤكد عزمه على خوض السباق الرئاسي: أعلم كيفية القيام بهذه المهمة

LBCI
أخبار دولية
00:50

قاذفة قنابل تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت "بشكل خطير" من طائرة استطلاع روسيّة فوق حمص

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-16

هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين: عمليات الجيش الإسرائيلي بشكل عام إنتهت في غزة والمؤسسة الأمنية أبلغت القيادة السياسية بأن الوقت حان لصفقة الرهائن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
07:45

استراتيجية تحدث انقلابا على الفكر التقليدي في معالجة السرطان... هذا ما اقترحه البروفيسور فيليب سالم

LBCI
صحة وتغذية
13:37

3 علامات تحذيرية تدّل على الإصابة بسرطان الثدي... ما هي؟

LBCI
صحة وتغذية
2024-08-17

مشاهدة 8 دقائق من تيك توك يمكن أن تؤدي الى "عواقب سلبية فورية"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

LBCI
صحة وتغذية
2024-08-17

لتجنب خطر الإصابة بأمراض القلب... تناولوا هذه الفواكه يومياً (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:50

قاذفة قنابل تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت "بشكل خطير" من طائرة استطلاع روسيّة فوق حمص

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-24

نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية عند الساعة السابعة مساءً

LBCI
منوعات
2024-08-16

وفاة الأميرة السعودية نوف بنت ناصر بن عبد العزيز آل سعود

LBCI
منوعات
2024-08-10

مشهد مرعب... سكان شاهدوا طائرة "تسقط من السماء وتنفجر" في هذا البلد! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:47

بلينكن يستكمل لقاءاته في اسرائيل... وهذا ما في التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
16:55

بلدة رحبة العكارية تستقبل ملكة جمال لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:24

عكار تستقبل إبنتها ملكة جمال لبنان للعام ٢٠٢٤ ندى كوسا

LBCI
أمن وقضاء
14:20

إشكال وتضارب في مطار رفيق الحريري الدولي... إليكم ما حصل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

تعادل الوقت القاتل لقطبي ميلانو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

إدمان عالمي على الفحم الملوث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ساحر النساء الفرنسي آلان دولون بطل لا يموت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أموال الخليج نحو الاستثمارات بقواعد جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

المواجهة بين روسيا وأوكرانيا تتوسع وكذلك أنابيب الغاز بين موسكو وطهران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
14:20

إشكال وتضارب في مطار رفيق الحريري الدولي... إليكم ما حصل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
09:30

الجزائر: سيتمّ تزويد لبنان فورا بكميات من النفط لمساعدته على تجاوز الازمة

LBCI
منوعات
04:29

اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟

LBCI
أمن وقضاء
15:09

توضيح من قوى الأمن حول الإشكال الذي حصل في المطار

LBCI
أخبار لبنان
06:30

جدول مواعيد رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024

LBCI
أخبار دولية
00:50

قاذفة قنابل تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت "بشكل خطير" من طائرة استطلاع روسيّة فوق حمص

LBCI
موضة وجمال
12:25

بطريقة مميزة وملفتة... هكذا احتفلت بقرزلا بتتويج ندى كوسا ملكة على عرش الجمال (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:24

عكار تستقبل إبنتها ملكة جمال لبنان للعام ٢٠٢٤ ندى كوسا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More