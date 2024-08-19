هل تشعرون بالخمول والإرهاق بشكل دائم؟ تجنبوا القيام بهذه العادات!

يعاني العديد من الأشخاص من الشعور بالخمول والإرهاق بشكل دائم ومفاجئ خلال اليوم، الأمر الذي يؤثر بشكل سلبي على حياتهم اليومية.وفي هذا السياق، إليكم 8 أسباب قد تجعلكم تشعرون بالخمول والإرهاق الدائم:قال الدكتور روس بيري، المدير الطبي لعيادات الجلد في Cosmedics، إن الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية أو عدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل كافٍ يمكن أن يسبب التعب.وأضاف لصحيفة ذا صن: "يؤدي عم تمرين العضلات إلى عدم تكيف الجهاز العضلي الهيكلي والقلب والأوعية الدموية في الجسم، الأمر الذي يجعلنا نشعر بالإحباط والاكتئاب".تؤدي وضعية الجلوس الخاطئة إلى إجهاد العضلات وتقليل تدفق الدم، ما يقلل من كمية الأكسجين في الجسم ويسبب التعب.وأشار بيري إلى أن "ذلك يرجع إلى وجود صلة بين آلام العمود الفقري والتعب الناتج عن العضلات الأساسية في الظهر".يتسبب تناول الكربوهيدرات بكميات كبيرة بارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى الشعور بالخمول والإرهاق.قال خبير التغذية آندي دالي لصحيفة ذا صن إن "القهوة تحفز إطلاق الأدرينالين، ما يؤدي إلى تعزيز الطاقة بشكل موقت ويساهم في الشعور بالإرهاق لاحقاً".وتابع: "تؤثر القهوة على مستويات السكر في الدم أيضاً ما يسبب تقلبات قد تؤدي إلى الشعور بالتعب".يمكن أن يؤدي الجلوس لفترة طويلة جداً إلى الشعور بالتعب وعدم الراحة، لذلك أوصى الخبراء بأهمية الوقوف والتمدد وأخذ فترات راحة منتظمة للحفاظ على تدفق الطاقة في الجسم.يرتبط النشاط الجنسي المنتظم بنوم أفضل ومستويات طاقة أعلى، بالإضافة إلى أن "عدم ممارسة الجنس يرتبط أيضاً بالتعب"، وذلك بحسب ما قال خبير الصحة مات دوركين.وأضاف دوركين أن "الجسم يطلق هرمونات مثل البرولاكتين والأوكسيتوسين أثناء ممارسة الجنس، والتي تساعد على النوم بشكل مريح".تؤدي المشروبات الغازية التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر بحال تناولها بشكل يومي إلى انخفاض مستويات الطاقة في الجسم.تعزز الأطعمة الغنية بالألياف أو البروبيوتيك صحة الأمعاء، الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على مستويات الطاقة ويقلل من الشعور بالخمول والإرهاق.