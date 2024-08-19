الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
دورة جونية جبيل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

استراتيجية تحدث انقلابا على الفكر التقليدي في معالجة السرطان... هذا ما اقترحه البروفيسور فيليب سالم

صحة وتغذية
2024-08-19 | 07:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
استراتيجية تحدث انقلابا على الفكر التقليدي في معالجة السرطان... هذا ما اقترحه البروفيسور فيليب سالم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
5min
استراتيجية تحدث انقلابا على الفكر التقليدي في معالجة السرطان... هذا ما اقترحه البروفيسور فيليب سالم

استراتيجية تحدث انقلابا على الفكر التقليدي في معالجة السرطان... هذا ما اقترحه البروفيسور فيليب سالم

ها قد انتهت اعمال المؤتمر الذي عقدته الجمعية الأميركية للأبحاث السرطانية "ASCO" في اليابان تحت عنوان "ASCO Breakthough"، والذي كان منعقدًا من  8 الى 10 آب 2024 وقدمت فيه الأبحاث الجديدة في معالجة الأمراض السرطانية التي تعتبر اختراقا علميا.

وفي التفاصيل، دعي الى هذا المؤتمر الفريق العلمي الذي يرأسه البروفسور فيليب سالم لتقديم نتائج الابحاث السرطانية التي كانت قد أجريت في مركز سالم للسرطان في مدينة هيوستن. وقدم هذا الفريق نتائج هذه الأبحاث بتاريخ 8 آب، واعتبرت هذه الأبحاث انقلابا على الفكر التقليدي لمعالجة الأمراض السرطانية.

واعتبرت انقلابا لان هذه الأبحاث ارتكزت على فكرتين أساسيتين: وهنا يقول الدكتور سالم أن "أول فكرة هي ما تعلمناه في العشر سنوات الماضية وهي أن الخلايا السرطانيه الموجودة لدى المريض الواحد ليست ذاتها بل هي تختلف اختلافا جذريا بالنسبة إلى هويتها البيولوجية وبالنسبة الى استجابتها الى العلاج.  بعض هذه الخلايا يستجيب للعلاج المناعي والبعض يستجيب للعلاج الكيمائي والبعض الآخر يستجيب للعلاج المستهدف. لذلك قررنا ان نعالج المريض منذ البداية بهذه العلاجات الثلاث". 

أما الفكرة الثانية يقول سالم "أننا قد تعلمنا  أيضا أن ليس هناك مريضين مصابين بالسرطان، مصابين بنفس المرض السرطاني. كنا ولا نزال مثلا نعالج مئات المرضى المصابين بسرطان الرئة بنفس البروتوكول ولكننا نعلم اليوم أن ليس هناك مريضين مصابين بنفس المرض أذ ان المرض يختلف من مريض إلى آخر. في الماضي كنا نشخص المرض بناء على التشخيص  الميكروسكوبي وحده، أما اليوم فنحن نشخص المرض ليس فقط بناء على التشخيص الميركروسكوبي بل أيضا بناء على التشخيص البيولوجي الذي يحدد هوية المرض البيولوجية.  لقد اكتشفنا أن الهوية البيولوجية قد تكون اهم من الهوية الميكروسكوبية وهي تختلف من مريض إلى مريض ولو كان هذا المريض مصاب بنفس المرض حسب التشخيص الميكروسكوبي".

لذلك يعتبر سالم أنه من "الخطأ معالجة مئات المرضى بالعلاج نفسه، ويقول ان  كل مريض يأخذ علاجا يختلف عن العلاج الذي يأخذه مريض آخر. وشدد سالم على أن الفكر التقليدي لمعالجة الأمراض السرطانية بواسطة بروتوكول واحد هو شيء أصبح من الماضي وليس من المستقبل. إن المستقبل هو الاستراتيجية العلاجية التي  طورناها بحيث أن العلاج يقاس على قياس الشخص المريض وقياس المرض السرطاني الذي يشكو منه. هذا بالطبع يعتبر انقلابا على الفكر التقليدي لمعالجة المرضى المصابين بالسرطان". لذلك وحسب هذه الاستراتيجية فكل مريض يعالج بالعلاجات الثلاث: الكيمائي والمناعي والمستهدف. ولكن بروتوكول معالجة كل مريض يختلف عن بروتوكول المريض الاخر. في هذه الاستراتيجية  ليس هناك مريضين يأخذان العلاج نفسه. 

لقد قدم فريق سالم نتائج الأبحاث في الموتمر لخمس ساعات. لقد عالج هذا الفريق 58 مريضا ومعظمهم كانوا قد استهلكوا كل العلاجات التقليدية ولم يبقى امامهم سوى خيار الموت أو العلاج الملطف. ومن هؤلاء المرضى حصل 52% منهم على استجابة كاملة، وحصل الثلث منهم على استجابة جزئية. هذا يعني ان اكثر من 80% من المرضى استجابوا لهذه الاستراتيجية. بالطبع هذه النتائج تشكل اختراقا علميا. اذ ان الاستجابة الكاملة للعلاجات التقليدية هي أقل من 15%. ان الاستجابة الكاملة تعني زوال كل مظاهر المرض الا انها لا تعني  الشفاء التام. اما الاستجابة الجزئية تعني انكماش المرض اكثر من 50% من حجمه قبل العلاج. ومن اهم ما جاء في هذه الأبحاث ان 16 مريضا من هؤلاء المرضى كان قد طلب منهم  في اعظم مراكز السرطان في الولايات المتحدة الأميركية ان يتحضروا للموت، ومن هؤلاء 9 مرضى استجابوا استجابة كاملة. وخمسة من هؤلاء يعيشون اليوم بعد 5 سنوات من البدء بالعلاج.  وهنا يجب التشديد على ان المريض الذي يحصل على استجابة كاملة يصبح مرشحا للشفاء التام. اذ ان الشفاء التام لا يمكن الوصول إليه قبل الحصول على استجابة كاملة. 

وها قد نشر ملخص لهذه الأبحاث في ملحق خاص للمجلة العلمية "The Journal of Clinical Oncology" التي تعتبر من أهم المجلات العلمية للأبحاث السرطانية السريرية في الولايات المتحدة الأميركية، كما ان الجمعية الأميركية للأبحاث السرطانية هي أعلى منبر للأبحاث العلمية في هذه الامراض. 

ويقول الدكتور سالم ان "مسار المعرفة هو مسار تراكمي وها قد بنينا مدماكا كبيرا في هذا البناء، وقد فتحنا نافذة في هذا الحائط أمام المريض ليطل المريض على الحياة بدل ان يطل على الموت".

ويعتبر سالم ان هذه الاستراتيجية التي طورت في مركز سالم للسرطان في مدينة هيوستن هي اهم علاج في يومنا هذا لمعالجة الامراض السرطانية في مراحلها المتقدمة. وقد أعطيت هذه الاستراتيجية اسما خاصا بها "ICTriplex". هذا الاسم يحدد هذه الاستراتيجية كما انه يحدد الباحثين الذين طوروها في مركز سالم للسرطان في مدينة هيوستن. 


وفي الختام يقول البروفسور سالم "في هذه الاستراتيجية قد قدمنا أملا لهولاء المرضى الذين لم يكن لهم أمل. ويمكنني القول ان اهم ما تعلمته في 56 التي قضيتها في معالجة الامراض السرطانية  انه ليس هناك شيئا مستحيلا وانه ليس هناك حائطا مسدودا. وتعلمت أيضا انه يمكنك الوصول الى مكان لم تكن تحلم به اذ انت عملت اكثر من اقصى المستطاع وليس المستطاع فقط".

آخر الأخبار

صحة وتغذية

انقلابا

الفكر

التقليدي

معالجة

السرطان...

اقترحه

البروفيسور

فيليب

هل تشعرون بالخمول والإرهاق بشكل دائم؟ تجنبوا القيام بهذه العادات!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
رياضة
2024-07-24

فيليب واكيم يتحدث عن مشاركته الاولمبية في شيش المبارزة مباشرة من باريس

LBCI
فنّ
06:00

"بموقفها ده اشترتني طول عمري"... شيرين تتحدث عن هيفا: سأبقى ممتنة لها حتى مماتي وهذا ما فعلته معي!

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-18

المتحدث باسم اليونيفيل: تعرض 3 من قوات حفظ السلام "لإصابات طفيفة" جراء انفجار بالقرب من مركبتهم خلال دورية بجنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-16

بايدن: تحدثت مع أمير قطر والرئيس المصري لمراجعة التقدم الكبير الذي أحرز في الدوحة في اليومين الماضيين من المحادثات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
05:09

هل تشعرون بالخمول والإرهاق بشكل دائم؟ تجنبوا القيام بهذه العادات!

LBCI
صحة وتغذية
13:37

3 علامات تحذيرية تدّل على الإصابة بسرطان الثدي... ما هي؟

LBCI
صحة وتغذية
2024-08-17

مشاهدة 8 دقائق من تيك توك يمكن أن تؤدي الى "عواقب سلبية فورية"... إليكم ما كشفته هذه الدراسة!

LBCI
صحة وتغذية
2024-08-17

لتجنب خطر الإصابة بأمراض القلب... تناولوا هذه الفواكه يومياً (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:09

توضيح من قوى الأمن حول الإشكال الذي حصل في المطار

LBCI
فنّ
2024-07-15

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار خلال بطولة ويمبلدون... هكذا أطلّت مع حبيبها! (صورة)

LBCI
موضة وجمال
2024-08-16

عالم الموضة والجمال يودّع أحد أعمدته... الموت يغيّب سيمون المندلق (صورة)

LBCI
فنّ
2024-08-05

بن أفليك في "لوك جديد" بعد شائعات الطلاق... لن تصدقوا كيف أصبح شكله! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:47

بلينكن يستكمل لقاءاته في اسرائيل... وهذا ما في التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
16:55

بلدة رحبة العكارية تستقبل ملكة جمال لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:24

عكار تستقبل إبنتها ملكة جمال لبنان للعام ٢٠٢٤ ندى كوسا

LBCI
أمن وقضاء
14:20

إشكال وتضارب في مطار رفيق الحريري الدولي... إليكم ما حصل (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

تعادل الوقت القاتل لقطبي ميلانو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

إدمان عالمي على الفحم الملوث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ساحر النساء الفرنسي آلان دولون بطل لا يموت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أموال الخليج نحو الاستثمارات بقواعد جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

المواجهة بين روسيا وأوكرانيا تتوسع وكذلك أنابيب الغاز بين موسكو وطهران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
14:20

إشكال وتضارب في مطار رفيق الحريري الدولي... إليكم ما حصل (فيديو)

LBCI
منوعات
04:29

اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟

LBCI
أمن وقضاء
15:09

توضيح من قوى الأمن حول الإشكال الذي حصل في المطار

LBCI
أخبار لبنان
06:30

جدول مواعيد رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024

LBCI
أخبار دولية
00:50

قاذفة قنابل تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت "بشكل خطير" من طائرة استطلاع روسيّة فوق حمص

LBCI
منوعات
09:40

قضية اختفاء التيكتوكر اللبنانية تابع... هل ما زالت على قيد الحياة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:24

عكار تستقبل إبنتها ملكة جمال لبنان للعام ٢٠٢٤ ندى كوسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

رواية إغتيال فؤاد شكر تشعل جبهتي اسرائيل ولبنان..وحزب الله ينفي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More