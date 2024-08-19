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تناول هذا النوع من الأسماك قد يطيل أعمار النساء... هذا ما أكّده العلماء!

صحة وتغذية
2024-08-19 | 13:30
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تناول هذا النوع من الأسماك قد يطيل أعمار النساء... هذا ما أكّده العلماء!
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تناول هذا النوع من الأسماك قد يطيل أعمار النساء... هذا ما أكّده العلماء!

تناول هذا النوع من الأسماك قد يطيل أعمار النساء... هذا ما أكّده العلماء!

اكتشف خبراء جامعة ناغويا في اليابان أن تناول الأسماك الصغيرة الكاملة بانتظام، كسمك "الأجاج" مثلا، قد يطيل متوسط أعمار النساء، حيث قاموا بتحليل بيانات 80 ألف امرأة ورجل تتراوح أعمارهم بين 35 و69 عاما.

وفي التفاصيل، أُجريت الدراسة لمدة 9 سنوات حيث قام العلماء بتقييم تأثير تناول الأسماك الصغيرة بانتظام على المشاركين واعتبر الفريق أن النتائج بين صفوف المتطوعين الرجال لم يكن كافيا للاعتماد عليه كدلالة إحصائية.

وكشف التحليل أن النساء اللواتي تناولن الأسماك الصغيرة مرة إلى ثلاث مرات فقط في الشهر كُنَّ أقل عرضة للوفاة بنسبة 32 في المئة على مدى السنوات التسع مقارنة باللواتي نادرا ما تناولنها، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وقال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها أشارت إلى أن دمج الأسماك الصغيرة في أنظمة النساء الغذائية يوميا يمكن أن يكون استراتيجية بسيطة ولكنها فعالة لإطالة أعمارهن.

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