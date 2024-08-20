معالج فيزيائي يكشف: هكذا تؤثر وضعية الجسم السيئة أثناء القيادة على صحتكم!

كشف المعالج الفيزيائي سامي مارغو أن وضعية الجسم السيئة أثناء القيادة قد تؤدي إلى الإصابة بالصداع المستمر وتقوس الأكتاف وضيق العضلات بالإضافة إلى العديد من المشاكل الصحية الأخرى على المدى الطويل.وفي التفاصيل، أوضح مارغو أن القيادة تؤثر بشكل كبير على وضعية الجسم خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة في السيارة.ولفت مارغو إلى أن القيادة بوضعية جسم سيئة تؤدي إلى الشعور بتوتر في الرقبة والكتفين ما يؤدي إلى تصلب العضلات وانخفاض نطاق حركة الجسم.وأشار مارغو إلى أن القيادة بوضعية جسم سيئة تؤدي إلى الإصابة بآلام ظهر مزمنة بسبب اختلال توازن العضلات وضغط الأقراص القطنية في الظهر.وأضاف مارغو أيضاً أن القيادة بوضعية جسم سيئة قد تؤدي إلى الإصابة بالصداع وتحديداً الصداع النصفي بسبب وضعية الرأس الخاطئة التي تضغط على العضلات والأعصاب في الرقبةوتابع: "قد يؤدي هذا الأمر أيضاً إلى تقوس الأكتاف والإصابة بعرق النسا بسبب الضغط على العمود الفقري أو العضلة الكمثرية، ما يؤدي إلى تهيج العصب الوركي".