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ترنيمة شهيرة قادرة على التخفيف من حدة عوارض أمراض القلب... قوموا بتأديتها لـ10 دقائق!

صحة وتغذية
2024-08-26 | 15:00
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ترنيمة شهيرة قادرة على التخفيف من حدة عوارض أمراض القلب... قوموا بتأديتها لـ10 دقائق!
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ترنيمة شهيرة قادرة على التخفيف من حدة عوارض أمراض القلب... قوموا بتأديتها لـ10 دقائق!

ترنيمة شهيرة قادرة على التخفيف من حدة عوارض أمراض القلب... قوموا بتأديتها لـ10 دقائق!

اكتشف العلماء أن ترنيمة الـ"نعمة مذهلة" أو "Amazing Grace" قادرة على التخفيف من حدة عوارض أمراض القلب، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، قام باحثون أميركيون من كلية الطب في ولاية ويسكونسن بدراسة تأثير تأدية مجموعة متنوعة من الأغاني المختلفة على الأوعية الدموية لدى كبار السن المصابين بأمراض القلب.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين قاموا بتأدية "Amazing Grace" بانتظام، أبدوا تحسنًا ملحوظًا في وظيفة بطانة الأوعية الدموية. 

ومع ذلك، إن تأدية الأغنية الشعبية الأميركية المحبوبة "هذه الأرض هي أرضك"، التي سجلها وودي جوثري عام 1940، لم تحدث فرقًا كبيرًا على نتائج المتطوعين.

وكان الخبراء قد قاموا بتجنيد 65 رجلاً وامرأة، معظمهم في الستينيات من العمر ويعانون من مشاكل في القلب، وطلبوا منهم تأدية كل أغنية لمدة 10 دقائق، وتم قياس التغيرات في تدفق الدم لديهم.

وأظهرت النتائج أن 22% من المتطوعين شهدوا تحسنا في تدفق الدم عندما قاموا بتأدية ترنيمة "Amazing Grace"، أما 10% منهم فقط شهدوا تحسنا عند تقديم بقية الأغاني.

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