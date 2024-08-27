لماذا تبدأ الدورة الشهرية لدى الفتيات في عمر مبكر؟... إليكم هذه الدراسة الجديدة!

كشفت دراسة نُشرت في شهر أيار الفائت أن دخول الفتيات المولودات بين عامي 2000 و2005 في فترة الحيض في وقت مبكر، أي بدء الدورة الشهرية لديهنَّ، يرتبط بأسباب وراثية وصحية عديدة.ووجد الباحثون في جامعة هارفارد أن نسبة الفتيات اللواتي يبدأن الدورة الشهرية قبل سن 11 عاماً ارتفعت من 8.6 إلى 15.5 في المئة.ولفت الباحثون إلى أن نسبة النساء اللواتي يبدأن الدورة الشهرية قبل سن التاسعة تضاعفت من 0.6 إلى 1.4 في المئة.وأشار الباحثون إلى أن "السمنة لدى الأطفال يمكنها أن تكون عاملاً مساهماً في ذلك بالإضافة إلى النظام الغذائي غير المتوازن والضغط النفسي والعوامل البيئية مثل المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء وتلوث الهواء".ووجدت الدراسة نفسها أن بدأ الدورة الشهرية في فترة عمرية مبكرة يرتبط بنتائج صحية ضارة مثل "أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والإجهاض والوفاة المبكرة".ومن جهتها، قالت الدكتورة تانيا أديب، استشارية أمراض النساء في مستشفى ليستر في لندن إن هناك عوامل متعددة وراء بدأ الفتيات دورتهن الشهرية في وقت مبكر.ولفتت الدكتورة شازيا مالك، استشارية أمراض النساء والمديرة الطبية لشركة DAYE للصحة النسائية في المملكة المتحدة، إلى أن الوراثة تُعد عاملاً آخراً في هذا السياق.وتابعت: "النساء اللواتي بدأن دورتهن الشهرية مبكراً يميلنَّ إلى إنجاب فتيات من المحتمل أن يبدأن دورتهن الشهرية مبكراً أيضاً".وأشارت أديب إلى أن الدورة الشهرية الشديدة والمؤلمة قد تحتاج إلى العلاج باستخدام حبوب منع الحمل.