الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مخاطر عدة مخبأة في القهوة الجاهزة... اليكم ما كشفته أحدث الدراسات!

صحة وتغذية
2024-08-27 | 10:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مخاطر عدة مخبأة في القهوة الجاهزة... اليكم ما كشفته أحدث الدراسات!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مخاطر عدة مخبأة في القهوة الجاهزة... اليكم ما كشفته أحدث الدراسات!

مخاطر عدة مخبأة في القهوة الجاهزة... اليكم ما كشفته أحدث الدراسات!

أظهرت دراسة بولندية أن القهوة الجاهزة التي يتم شراؤها عبر نوافذ المطاعم الشهيرة تحتوي على ما يصل إلى ثلاثة أضعاف كمية الكافيين الموجودة في القهوة المصنوعة في المنزل، وفق ما نقل موقع
"ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، أظهرت اختبارات علماء المعهد الوطني في وارسو  أن القهوة الجاهزة تحتوي على أعلى مستويات الكافيين، وذلك بمعدل حوالي 140 ملغم، أما القهوة المصنوعة في المنزل فتحتوي على مستوى أقل إذ بلغ الأخير حوالي 23 ملغم.

ويُذكر أن الكافيين قد يسبب الأرق، الغثيان، سرعة ضربات القلب والصداع عند شربه بكميات زائدة.

وأتت النتائج بعد أيام قليلة من اكتشاف فريق من العلماء من كلية الطب ومستشفى زيدوس في الهند أن شرب أكثر من 400 ملغم من الكافيين يوميًا يساهم في ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

مخبأة

القهوة

الجاهزة...

اليكم

كشفته

الدراسات!

LBCI التالي
لماذا تبدأ الدورة الشهرية لدى الفتيات في عمر مبكر؟... إليكم هذه الدراسة الجديدة!
ترنيمة شهيرة قادرة على التخفيف من حدة عوارض أمراض القلب... قوموا بتأديتها لـ10 دقائق!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-06-11

صلة غير متوقّعة بين الأطعمة "فائقة المعالجة" وخطر الموت المبكر... إليكم ما كشفته أحدث الدراسات!

LBCI
موضة وجمال
13:05

ندى كوسا حديث المتابعين في أحدث إطلالة لها: ما هي الرسالة التي وجهتها إلى اللبنانيين؟ (صور)

LBCI
حال الطقس
00:46

قليل السحب الى غائم جزئيًا...اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
فنّ
2024-08-26

زين مالك يصدم متابعيه بمظهره الجديد... هكذا بدا في أحدث ظهور له! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
11:00

"بروتين" يثير ذهول الخبراء... تعرفوا على فوائده الصحية المذهلة!

LBCI
صحة وتغذية
09:10

لماذا تبدأ الدورة الشهرية لدى الفتيات في عمر مبكر؟... إليكم هذه الدراسة الجديدة!

LBCI
صحة وتغذية
15:00

ترنيمة شهيرة قادرة على التخفيف من حدة عوارض أمراض القلب... قوموا بتأديتها لـ10 دقائق!

LBCI
صحة وتغذية
2024-08-21

اختبار مرونة بسيط قد يكشف احتمال موتك مبكراً... دراسة حديثة وهذه تفاصيلها!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-08-24

حرائق غابات امتدت في جنوب شرق البرازيل الجاف

LBCI
منوعات
2024-07-16

بحركات مضحكة وطريفة... حوت أبيض يحاول تخويف أحد الأطفال! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-19

أكثر من ٥٠٠ شبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب امام هيئة التحقيق الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

فياض للـLBCI : الفيول الجزائريّ جيّد النوعية والحاجة الملحّة تكمن في تشغيل معملي دير عمار والزهراني

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

البرالمبيون: حان دورنا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

اليسار يتشرط وماكرون يرفض... إليكم جديد تعيين رئيس وزراء فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الذكاء الاصطناعيّ سلاح الحرب الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

التحويلات والسياحة متنفس إقتصاد لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:32

كلام بارز لخامنئي حول الاتفاق النووي

LBCI
أخبار دولية
13:24

نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

فياض للـLBCI : الفيول الجزائريّ جيّد النوعية والحاجة الملحّة تكمن في تشغيل معملي دير عمار والزهراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الجيش الإسرائيلي يحرر كايد القاضي من غزة

LBCI
أخبار دولية
13:16

محاولات اسرائيلية من دون جدوى لإثبات وجود هيكل سليمان تحت المسجد الأقصى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:20

نجمة تُفجع بوفاة والدتها وشقيقتها في نفس اليوم: "قلبي محطم" (صور)

LBCI
موضة وجمال
06:18

عن عمر 30 عاما... وفاة ملكة جمال لبنان للمغتربات ديما صافي بأزمة قلبية! (صور)

LBCI
فنّ
07:38

"قلبي مات"... نادين الراسي تحتضن صورة شقيقها الراحل جورج وتنهار باكية: يا دلي عقلبك يا امي! (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:09

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
08:29

الفيول وصل الى الزهراني... والتغذية الى ارتفاع

LBCI
أخبار لبنان
08:50

قضية الجثث الخمس في كفرشيما... هذا ما أعلنته البلدية

LBCI
صحة وتغذية
15:00

ترنيمة شهيرة قادرة على التخفيف من حدة عوارض أمراض القلب... قوموا بتأديتها لـ10 دقائق!

LBCI
صحف اليوم
01:18

مصدر قيادي في "الممانعة" لـ"الأنباء الكويتية": عملية الأربعين أعادت توازن الردع وفق تفاهم نيسان 1996

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More