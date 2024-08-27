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مخاطر عدة مخبأة في القهوة الجاهزة... اليكم ما كشفته أحدث الدراسات!

مخاطر عدة مخبأة في القهوة الجاهزة... اليكم ما كشفته أحدث الدراسات!





أظهرت دراسة بولندية أن القهوة الجاهزة التي يتم شراؤها عبر نوافذ المطاعم الشهيرة تحتوي على ما يصل إلى ثلاثة أضعاف كمية الكافيين الموجودة في القهوة المصنوعة في المنزل، وفق ما نقل موقع



وفي التفاصيل، أظهرت اختبارات علماء المعهد الوطني في وارسو أن القهوة الجاهزة تحتوي على أعلى مستويات الكافيين، وذلك بمعدل حوالي 140 ملغم، أما القهوة المصنوعة في المنزل فتحتوي على مستوى أقل إذ بلغ الأخير حوالي 23 ملغم.



ويُذكر أن الكافيين قد يسبب الأرق، الغثيان، سرعة ضربات القلب والصداع عند شربه بكميات زائدة.



وأتت النتائج بعد أيام قليلة من اكتشاف فريق من العلماء من كلية الطب ومستشفى زيدوس في الهند أن شرب أكثر من 400 ملغم من الكافيين يوميًا يساهم في ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية. ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، أظهرت اختبارات علماء المعهد الوطني في وارسو أن القهوة الجاهزة تحتوي على أعلى مستويات الكافيين، وذلك بمعدل حوالي 140 ملغم، أما القهوة المصنوعة في المنزل فتحتوي على مستوى أقل إذ بلغ الأخير حوالي 23 ملغم.ويُذكر أن الكافيين قد يسبب الأرق، الغثيان، سرعة ضربات القلب والصداع عند شربه بكميات زائدة.وأتت النتائج بعد أيام قليلة من اكتشاف فريق من العلماء من كلية الطب ومستشفى زيدوس في الهند أن شرب أكثر من 400 ملغم من الكافيين يوميًا يساهم في ارتفاع ضغط الدم، الأمر الذي يسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.