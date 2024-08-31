هل تريدون خسارة الوزن بطريقة فعالة؟ اتبعوا هذه النصيحة القيّمة!

نصحت اختصاصية تغذية أميركية تُدعى نتالي ريزو الأشخاص بتناول الطعام بشكل متكرر طوال اليوم لمنع زيادة وزنهم.

وقالت ريزو في حديث لمجلة EatingWell: "على الرغم من تأثير السعرات الحرارية على فقدان الوزن إلا أن مفتاح هذا الأمر هو تجنب الوصول إلى مرحلة الجوع الشديد"، مضيفةً أن "العادة الأولى لفقدان الوزن هي تناول الطعام قبل الشعور بالجوع".

وأشارت ريزو إلى دراسة أجريت عام 2022 والتي وجدت أن تناول كميات ثابتة من السعرات الحرارية على فترات منتظمة قد يزيد من نجاح عملية فقدان الوزن.

واقترحت ريزو إعطاء الأولوية للأطعمة الغنية بالبروتين وموازنتها مع الأطعمة الأخرى الغنية بالكربوهيدرات مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والقليل من الدهون الصحية.

ومن جهتها، حذرت الدكتورة فاطمة كودي ستانفورد من أن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين بكمية كبيرة قد يجهد الكلى.

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