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هل تشعر بتسارع دقات قلبك بعد شرب الكحول؟... خبراء يكشفون نوع الخمر الأكثر تأثيرا على حالات القلق!

صحة وتغذية
2024-09-03 | 13:57
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هل تشعر بتسارع دقات قلبك بعد شرب الكحول؟... خبراء يكشفون نوع الخمر الأكثر تأثيرا على حالات القلق!
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هل تشعر بتسارع دقات قلبك بعد شرب الكحول؟... خبراء يكشفون نوع الخمر الأكثر تأثيرا على حالات القلق!

إذا استيقظت بعد ليلة ثقيلة من الشرب بدقات قلب متسارعة وشعور بالخوف، فأنت لست الوحيد.  

وتُستخدم مصطلحات "القلق" أو "الخوف" أو حتى "حزن البيرة" بشكل شائع لوصف أهوال القلق الشديد بعد شرب الكثير من الخمر. 

وعلى الرغم من عدم وجود أي مشروب مثبت أنه مفيد لصحتك العقلية، إلا أن هناك بعض المشروبات التي يقول الخبراء إنها من المرجح أن تسبب لك القلق أكثر من غيرها، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ويقول الخبراء إن بعض المشروبات لا تحتوي على مستويات أعلى من الكحول فحسب، بل تحتوي أيضًا على مواد كيميائية أخرى يمكن أن تزيد من خطر ظهور أعراض مثل خفقان القلب.

وتحذر ليزا غان، رئيسة الوقاية من الصحة العقلية في Nuffield Health، من أن القلق هو أحد الآثار الجانبية الشائعة لشرب الكثير من الخمر. 

وأخبرت موقع HuffPost UK أنه على الرغم من أن الكحول مادة اكتئابية يمكن أن تنتج في البداية أحاسيس مهدئة، إلا أنها تؤدي في النهاية إلى "تأثير ارتدادي"، حيث ترتفع مستويات القلق. 

وقالت: "يرجع ذلك جزئيا إلى أن الكحول يعطل توازن الناقلات العصبية والرسائل الكيميائية في الدماغ". 

وعلى وجه التحديد، تتداخل المادة مع استجابة "القتال أو الهروب" - وهي الطريقة التي نتفاعل بها بشكل طبيعي مع الخطر.

ويمكن أن يسبب الكحول أيضًا شعورًا بالذعر لأنه يؤثر على مادة GABA، وهي مادة كيميائية في الدماغ والتي عادةً ما يكون لها تأثير مريح.

وتشير السيدة غان إلى أن بعض المشروبات قد تكون أسوأ من غيرها.

وتقول إن المشروبات الروحية يمكن أن تتسبب في ارتفاع مستوى الكحول في الدم، الأمر الذي "يمكن أن يؤدي إلى قلق ارتدادي أكثر وضوحًا".

وتضيف أن الكوكتيلات، التي غالبًا ما تجمع بين المشروبات الروحية والسكر، يمكن أن تزيد الأمور سوءًا لأنها يمكن أن تتسبب أيضًا في ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم على مدار الليل، مما يؤدي إلى انفجارات شديدة في الطاقة.  

وقد يكون النبيذ الأحمر هو الأسوأ. وتقول إنه يحتوي على التيرامين والهيستامين، اللذين يمكن أن يسببا القلق لدى الأشخاص المعرضين للإصابة.

أما انخفاض نسبة الكحول في البيرة فيعني أنها تمثل خطرًا منخفضًا على صحتك العقلية في صباح اليوم التالي - بشرط أن تشرب كمية صغيرة. 

ومع ذلك، بغض النظر عن المشروب الذي نختاره، فغالبًا عندما نشرب نصبح "لا نهتم" ونفعل أشياء لا نفعلها عندما نكون متيقظين.

وتؤكد السيدة غان أنه إذا استيقظت بعد فترات من فقدان الذاكرة الناجم عن تناول الكحول، فمن المحتمل أن تشعر ببعض القلق بشأن ما قد يحدث. 

ويمكن أن يسبب الكحول أيضًا شعورًا بالذعر لأنه يؤثر على مادة GABA، وهي مادة كيميائية في الدماغ والتي عادةً ما يكون لها تأثير مريح.

وعلى الرغم من أن تناول الخمر بكميات صغيرة يمكن أن يحفز GABA، مما يجعلك تشعر بالاسترخاء، إلا أن شرب الخمر بكثرة يمكن أن يسبب مشاعر الذعر، وفقًا لـ Drink Aware. 

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