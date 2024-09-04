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"4 دقائق" من التمرين يومياً تقلل خطر الإصابة بالسرطان؟!... هذا ما كشفه خبير لياقة بدنية!

صحة وتغذية
2024-09-04 | 10:28
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"4 دقائق" من التمرين يومياً تقلل خطر الإصابة بالسرطان؟!... هذا ما كشفه خبير لياقة بدنية!

"4 دقائق" من التمرين يومياً تقلل خطر الإصابة بالسرطان؟!... هذا ما كشفه خبير لياقة بدنية!

قال أحد خبراء اللياقة البدنية إن ممارسة التمارين الرياضية لوقت قصير يومياً يمكنها أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

وفي التفاصيل، أكد لاعب كمال الأجسام المحترف الدكتور لين نورتون أن "أربع دقائق من النشاط القوي يوميًا" ستقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسرطان لدى الفرد.

وقال نورتون نقلاً عن دراسة نشرت العام الفائت إن "النشاط البدني التراكمي طوال اليوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 20 في المئة".

وكشف نورتون أن الدراسة المذكورة وجدت أيضاً أن ممارسة الرياضة لمدة "10 دقائق" يوميا خفضت خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 30 في المئة.

وأضاف نورتون: "إذا مارست رياضة المشي لمدة 30 دقيقة يومياً فأنت تقتل السرطان".

وأكد نورتون أيضاً أن ممارسة التمارين الرياضية لوقت قصير خلال اليوم يمكنها تحسين الصحة العقلية.

المصدر
 
 

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