للحد من السمنة... دولة عربية تحظر هذه الأطعمة على طلاب المدارس

اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت لائحة جديدة لتنظيم الأطعمة المدرسية، تهدف إلى تعزيز الصحة العامة بين الطلاب وتقليل معدلات السمنة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "القبس"، أشارت الدكتورة شيماء العصفور، نائب المدير العام لشؤون تغذية المجتمع بالهيئة، إلى أن اللائحة تتيح تقديم أصناف غذائية محددة تتوافق مع معايير التغذية الصحية للأطفال والمراهقين، وتمنع في الوقت ذاته تداول الأطعمة الضارة التي قد تزيد من الوزن أو تؤثر سلبًا على صحتهم.

وتتضمن اللائحة الجديدة اعتماد أصناف غذائية متوازنة تضم جميع المجموعات الغذائية الضرورية، مع التركيز على الأطعمة المدعمة بالفيتامينات والمعادن، وقليلة السكر والملح.

من بين الأطعمة الممنوعة في المقاصف المدرسية: الأغذية التي تحتوي على البيض، المايونيز، اللحوم المصنعة بمختلف أنواعها، مشروبات الكافيين مثل القهوة، مشروبات الطاقة، المشروبات الغازية، بالإضافة إلى الأطعمة التي تحتوي على أصباغ صناعية والوجبات العالية الملحية.

أما الأطعمة المسموح بها فتشمل العصائر الطبيعية، الألبان، البسكويت، الفواكه والخضروات الطازجة، إلى جانب الفطائر، السندويشات، والفواكه المجففة.

كما أشارت العصفور إلى أن 26 شركة قد تم اعتمادها كموردين للمقاصف المدرسية بعد أن اجتازت عمليات تدقيق دقيقة لضمان تقديم وجبات صحية تتماشى مع أعلى المعايير الغذائية.

وأكدت على التعاون المستمر مع وزارة التربية لتكثيف الرقابة على المدارس من خلال فريق متخصص يضم أخصائيي تغذية ومفتشي أغذية، لضمان التزام المدارس بتطبيق اللائحة بما يحفظ صحة وسلامة الطلاب.

صحيفة القبس