مكون في المنزل قد ينقذ أطفالكم من نزلات البرد... لا حاجة لشراء الأدوية اللازمة!

توصلت دراسة جديدة إلى أن استخدام قطرات أنفية تحتوي على محلول ملحي طبيعي يمكن أن يساهم في تقصير مدة نزلات البرد لدى الأطفال ويقلل من فرص انتقال العدوى إلى أفراد الأسرة.

وأشارت الدراسة إلى أن إعطاء الأطفال قطرات أنفية ملحية قد يقلل من مدة نزلة البرد بحوالي يومين. كما يمكن لهذا العلاج البسيط وغير المكلف أن يقلل من انتشار الفيروس بين أفراد الأسرة، حيث يتطلب فقط ملحًا عاديًا وماءً، ما يجعله أقل تكلفة بكثير من الأدوية العادية.

البحث، الذي لم يُنشر بعد في أي مجلة أكاديمية، تم تقديمه في مؤتمر الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي في فيينا. وصرح البروفيسور ستيف كننغهام من جامعة إدنبرة، والذي شارك في تجربة ELVIS-Kids العشوائية، قائلاً: "الأطفال يصابون بما يتراوح بين 10 إلى 12 نزلة برد سنويًا، وهذا يؤثر بشكل كبير عليهم وعلى عائلاتهم".

وأشار إلى أن الأدوية المتاحة حاليًا، مثل الباراسيتامول والإيبوبروفين، تعالج الأعراض فقط، لكنها لا تسرّع عملية الشفاء. لكن التجربة أظهرت أن الأطفال الذين استخدموا قطرات الأنف بالماء المالح تعافوا من نزلات البرد خلال ستة أيام في المتوسط، مقارنة بثمانية أيام للأطفال الذين تلقوا الرعاية التقليدية. كما كانوا أقل حاجة لاستخدام الأدوية خلال فترة مرضهم.

وأضاف البروفيسور كننغهام لوكالة الأنباء PA أن المحلول الملحي المستخدم في الدراسة بتركيز 2.6 في المئة لا يتوفر حاليًا بدون وصفة طبية، مما يعني أنه يمكن للآباء تحضيره بأنفسهم. ويعتزم فريقه تقديم تعليمات واضحة وفيديو إرشادي لمساعدة الآباء في تحضير القطرات في المنزل.