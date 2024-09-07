في هذا البلد... إصابة أول إنسان بانفلونزا الطيور من دون الاتصال بحيوان

أثبتت فحوصات إصابة شخص بانفلونزا الطيور من دون أن يكون قد احتك بحيوان، في حالة هي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت السلطات الصحية الأميركية الجمعة.

حتى الآن، كانت إصابات البشر بانفلونزا الطيور المكتشفة في الولايات المتحدة مصدرها مزارع الطيور أو الأبقار.

أدخل شخص بالغ إلى مستشفى في ميزوري في 22 آب، وأثار وضعه شكوك السلطات فطلبت إجراء اختبارات إضافية عليه.

وأكدت النتيجة أنه مصاب بانفلونزا الطيور، حسبما ورد في تقارير صادرة عن المراكز الفيدرالية للوقاية من الأمراض ومكافحتها وعن السلطات الصحية المحلية في الولاية الواقعة في وسط البلاد.

وقالت التقارير إنه "لم يُسجل أي انتقال للمرض بين المقربين (من المريض) أو غيره".

ويشعر الخبراء بقلق إزاء العدد المتزايد من الطيور المصابة بالمرض، على الرغم من أن الحالات لدى البشر ما زالت نادرة. وهم يخشون من تحور للفيروس يجعله ينتقل من إنسان إلى آخر.

وهذه الحالة الرابعة عشرة المكتشفة هذا العام في الولايات المتحدة هي الأولى التي لم يكن فيها المريض على اتصال مع حيوان.

تم رصد وباء انفلونزا الطيور في فصل الربيع في الولايات المتحدة، إلا أن هذا المرض الذي يصيب الدواجن والطيور بشكل رئيسي بات يصيب حاليا الأبقار.

وأُعلنت أول إصابة في ولاية تكساس في جنوب الولايات المتحدة في الأول من نيسان. وكانت هذه أول حالة إصابة معروفة بانفلونزا الطيور في العالم لدى إنسان عن طريق بقرة.

ومع ذلك، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بانفلونزا الطيور لدى أبقار في ولاية ميزوري.

وأكدت المراكز الصحية الجمعة أن الخطر على السكان "ما زال منخفضا"، ولم تعدل توصياتها بشأن الوباء في هذه المرحلة.