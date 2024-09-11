صلة غير متوقعة بين دهون البطن وآلام الجسم المزمنة... هذا ما كشفته دراسة حديثة!

كشفت دراسة جديدة أن وجود كمية كبيرة من الدهون في منطقة البطن يمكن أن يزيد من خطر معاناة النساء والأشخاص بشكل عام من الألم المزمن في مختلف أنحاء الجسم بنسبة تصل إلى 60 في المئة.

وبحسب الدراسة، ترتبط كمية الدهون الكبيرة الموجودة في هذه المنطقة من الجسم أيضاً بالإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وفي التفاصيل، خضع الأشخاص الذين شاركوا في هذه الدراسة لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي للبطن لقياس كمية الدهون حول أعضاء البطن مثل الكبد والبنكرياس، المعروفة طبيًا باسم الدهون الحشوية، بالإضافة إلى قياس كمية الدهون الموجودة تحت الجلد مباشرة.

وسأل الخبراء الأشخاص الذين شاركوا في هذه الدراسة عن معاناتهم من آلام في الرقبة والظهر أو مختلف أنحاء الجسم لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأعاد الخبراء إجراء التقييمات نفسها بعد مرور عامين، وأظهرت النتائج أن الدهون حول البطن ترتبط بزيادة معاناة الأشخاص من الألم في مختلف أنحاء الجسم.

ووجدت الدراسة أن النساء اللواتي لديهنّ مستويات أعلى من الدهون حول أعضائهن وتحت الجلد مباشرة، كُنَّ أكثر عرضة بنسبة 60 في المئة للمعاناة من الألم المزمن في جميع أنحاء الجسم.

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