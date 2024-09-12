الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
32
o
البقاع
33
o
الجنوب
33
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
32
o
البقاع
33
o
الجنوب
33
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة... ما علاقة انقطاع الطمث المبكر بسرطان الثدي والمبيض؟
صحة وتغذية
2024-09-12 | 01:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة... ما علاقة انقطاع الطمث المبكر بسرطان الثدي والمبيض؟
دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة... ما علاقة انقطاع الطمث المبكر بسرطان الثدي والمبيض؟
أشارت دراسة بريطانية إلى أن النساء اللواتي يعانين من انقطاع الطمث في سن مبكرة قد يكون لديهن احتمالات أعلى بنحو ستة أضعاف للإصابة ببعض أشكال السرطان بما في ذلك سرطان الثدي والمبيض.
وفي التفاصيل، اكتشف باحثون بريطانيون أن التغيير الهرموني قد يحدث قبل 5 سنوات بحال كان للمرأة مجموعة معينة من الجينات، كما ثبت أن المجموعة الجينية نفسها تزيد من خطر إصابة المرأة بالسرطان.
وتوصل خبراء من جامعتي إكستر وكامبريدج إلى اكتشافهم بعد تحليل البيانات الجينية لأكثر من 100 ألف امرأة بريطانية، حيث وجدوا مجموعة من الجينات التي تتسبب في تدهور بويضات النساء بشكل أسرع.
وتولد النساء عادة بعدد محدود من البويضات وعندما ينفد قد يؤدي ذلك إلى إحداث تغييرات هرمونية كانقطاع الطمث، وبالنسبة لمعظم النساء يحدث هذا الأمر بين سن الـ45 و55، وفق ما نقل موقع
"
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي هذا السياق، أشارت الدراسة الجديدة إلى أن النساء اللواتي لديهن نسخة معينة من الجين المسمى "ZNF518A" هن الأكثر عرضة للوفاة في سن انقطاع الطمث.
ودرس العلماء ما إذا كانت الجينات المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض تؤثر أيضًا على توقيت انقطاع الطمث، حيث اكتشفوا أن جين BRCA1، الذي يزيد من فرصة إصابة المرأة بسرطان الثدي بنسبة تصل إلى 85 في المئة، يقلل من متوسط عمر انقطاع الطمث.
ووجد الخبراء أن جين "SAMHD1" يرتبط بدوره بتوقيت انقطاع الطمث ويؤثر أيضًا على خطر الإصابة بالسرطان، إذ يؤخر متوسط سن انقطاع الطمث بنحو عام واحد ويزيد من خطر الإصابة بالسرطان لدى النساء بنحو 60 في المئة، وخاصة سرطان الثدي.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
جديدة
أمورًا
مهمة...
علاقة
انقطاع
الطمث
المبكر
بسرطان
الثدي
والمبيض؟
صلة غير متوقعة بين دهون البطن وآلام الجسم المزمنة... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2024-08-30
دراسة تكشف عن فوائد جديدة للشوكولاتة الداكنة... ما هي؟
صحة وتغذية
2024-08-30
دراسة تكشف عن فوائد جديدة للشوكولاتة الداكنة... ما هي؟
0
صحة وتغذية
2024-08-15
دراسة تكشف معلومات مهمة: متى تبدأ مرحلة الشيخوخة؟
صحة وتغذية
2024-08-15
دراسة تكشف معلومات مهمة: متى تبدأ مرحلة الشيخوخة؟
0
صحة وتغذية
2024-07-25
"لا علاقة لكوفيد-19 بأعراض التعب المستمرة"... هذا ما توصلت إليه دراسة جديدة!
صحة وتغذية
2024-07-25
"لا علاقة لكوفيد-19 بأعراض التعب المستمرة"... هذا ما توصلت إليه دراسة جديدة!
0
صحة وتغذية
2024-07-06
دراسة جديدة تكشف: هكذا تؤثر الأطعمة الغنية بالصويا على الأطفال!
صحة وتغذية
2024-07-06
دراسة جديدة تكشف: هكذا تؤثر الأطعمة الغنية بالصويا على الأطفال!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
10:54
صلة غير متوقعة بين دهون البطن وآلام الجسم المزمنة... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
صحة وتغذية
10:54
صلة غير متوقعة بين دهون البطن وآلام الجسم المزمنة... هذا ما كشفته دراسة حديثة!
0
صحة وتغذية
07:19
علاج قد يحقق نتائج واعدة في مكافحة بدانة الأطفال... هذا ما اكتشفته دراسة جديدة!
صحة وتغذية
07:19
علاج قد يحقق نتائج واعدة في مكافحة بدانة الأطفال... هذا ما اكتشفته دراسة جديدة!
0
صحة وتغذية
2024-09-07
في هذا البلد... إصابة أول إنسان بانفلونزا الطيور من دون الاتصال بحيوان
صحة وتغذية
2024-09-07
في هذا البلد... إصابة أول إنسان بانفلونزا الطيور من دون الاتصال بحيوان
0
صحة وتغذية
2024-09-06
مكون في المنزل قد ينقذ أطفالكم من نزلات البرد... لا حاجة لشراء الأدوية اللازمة!
صحة وتغذية
2024-09-06
مكون في المنزل قد ينقذ أطفالكم من نزلات البرد... لا حاجة لشراء الأدوية اللازمة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-09-06
على متن يخت فاخر... نجمان يشهدان موقفاً غريباً: ثنائي عاري تماماً بجانبهما! (صور)
منوعات
2024-09-06
على متن يخت فاخر... نجمان يشهدان موقفاً غريباً: ثنائي عاري تماماً بجانبهما! (صور)
0
أخبار دولية
01:46
متحف في نيويورك يفصل ثلاثة موظفين بسبب وضعهم الكوفية
أخبار دولية
01:46
متحف في نيويورك يفصل ثلاثة موظفين بسبب وضعهم الكوفية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هاريس الفائزة في المناظرة بوجه ترامب بحسب الاستطلاعات الأولية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هاريس الفائزة في المناظرة بوجه ترامب بحسب الاستطلاعات الأولية
0
أمن وقضاء
2024-09-11
قوى الأمن عممت صورة المفقود عمر أنطوان نعمة
أمن وقضاء
2024-09-11
قوى الأمن عممت صورة المفقود عمر أنطوان نعمة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:31
القاضي حلاوي يستمع إلى شهود في قضية سلامة... هذه المعطيات من قصر العدل
أمن وقضاء
04:31
القاضي حلاوي يستمع إلى شهود في قضية سلامة... هذه المعطيات من قصر العدل
0
أخبار لبنان
03:05
لقاء في السراي بين ميقاتي وبوريل... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
03:05
لقاء في السراي بين ميقاتي وبوريل... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عرض إسرائيلي للسنوار بمغادرة غزة بأمان
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عرض إسرائيلي للسنوار بمغادرة غزة بأمان
0
أخبار لبنان
13:49
سيزار أبي خليل إستغرب الإهتمام المتجدد لبعض النواب بملف الكهرباء
أخبار لبنان
13:49
سيزار أبي خليل إستغرب الإهتمام المتجدد لبعض النواب بملف الكهرباء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الأرمن الكاثوليك في لبنان يعرفون الكاردينال أغاجانيان من خلال المدارس والكنائس وما فعله مع الشعب اللبناني والأرمني
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الأرمن الكاثوليك في لبنان يعرفون الكاردينال أغاجانيان من خلال المدارس والكنائس وما فعله مع الشعب اللبناني والأرمني
0
أخبار لبنان
13:46
بعد الجلسة الحكومية المفاجئة... تحركات احتجاجية للعسكريين المتقاعدين
أخبار لبنان
13:46
بعد الجلسة الحكومية المفاجئة... تحركات احتجاجية للعسكريين المتقاعدين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تايلور سويفت وتأثيرها على الانتخابات الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تايلور سويفت وتأثيرها على الانتخابات الأميركية
0
أخبار لبنان
13:37
الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... إستشهاد شخص وجرح آخر في إستهداف دراجة في ميس الجبل
أخبار لبنان
13:37
الإعتداءات الإسرائيلية جنوبًا... إستشهاد شخص وجرح آخر في إستهداف دراجة في ميس الجبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هاريس الفائزة في المناظرة بوجه ترامب بحسب الاستطلاعات الأولية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
هاريس الفائزة في المناظرة بوجه ترامب بحسب الاستطلاعات الأولية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
04:30
ترقبوا في تمام الثانية عشرة ظهراً إفتتاح بطولة كأس القارات بكرة السلة بين الفريق الاميركي "NBA G League United" وفريق Quimsa الأرجنتيني على شاشة الـLB2
خبر عاجل
04:30
ترقبوا في تمام الثانية عشرة ظهراً إفتتاح بطولة كأس القارات بكرة السلة بين الفريق الاميركي "NBA G League United" وفريق Quimsa الأرجنتيني على شاشة الـLB2
2
فنّ
15:16
صورة نادرة جداً لراغب علامة في شبابه... لن تصدّقوا الشبه بينه وبين ابنه خالد! (صورة)
فنّ
15:16
صورة نادرة جداً لراغب علامة في شبابه... لن تصدّقوا الشبه بينه وبين ابنه خالد! (صورة)
3
أمن وقضاء
13:27
التخطيط من سجن رومية والخطف من بيروت الى البقاع وسوريا
أمن وقضاء
13:27
التخطيط من سجن رومية والخطف من بيروت الى البقاع وسوريا
4
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لهذا السبب لا تزال اسرائيل حريصة على عدم توسيع الجبهة مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لهذا السبب لا تزال اسرائيل حريصة على عدم توسيع الجبهة مع لبنان
5
صحف اليوم
00:24
بدء التسويف في استجواب سلامة (الأخبار)
صحف اليوم
00:24
بدء التسويف في استجواب سلامة (الأخبار)
6
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عرض إسرائيلي للسنوار بمغادرة غزة بأمان
تقارير نشرة الاخبار
13:50
عرض إسرائيلي للسنوار بمغادرة غزة بأمان
7
أخبار لبنان
16:42
بيان لتجمع العسكريين المتقاعدين... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
16:42
بيان لتجمع العسكريين المتقاعدين... هذا ما جاء فيه
8
خبر عاجل
04:40
جدول ومواعيد رحلات الـMEA للفترة الممتدة من 16 أيلول ولغاية 30 أيلول
خبر عاجل
04:40
جدول ومواعيد رحلات الـMEA للفترة الممتدة من 16 أيلول ولغاية 30 أيلول
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More