دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة... ما علاقة انقطاع الطمث المبكر بسرطان الثدي والمبيض؟

دراسة جديدة تكشف أمورًا مهمة... ما علاقة انقطاع الطمث المبكر بسرطان الثدي والمبيض؟

أشارت دراسة بريطانية إلى أن النساء اللواتي يعانين من انقطاع الطمث في سن مبكرة قد يكون لديهن احتمالات أعلى بنحو ستة أضعاف للإصابة ببعض أشكال السرطان بما في ذلك سرطان الثدي والمبيض.



وفي التفاصيل، اكتشف باحثون بريطانيون أن التغيير الهرموني قد يحدث قبل 5 سنوات بحال كان للمرأة مجموعة معينة من الجينات، كما ثبت أن المجموعة الجينية نفسها تزيد من خطر إصابة المرأة بالسرطان.



وتوصل خبراء من جامعتي إكستر وكامبريدج إلى اكتشافهم بعد تحليل البيانات الجينية لأكثر من 100 ألف امرأة بريطانية، حيث وجدوا مجموعة من الجينات التي تتسبب في تدهور بويضات النساء بشكل أسرع.



وتولد النساء عادة بعدد محدود من البويضات وعندما ينفد قد يؤدي ذلك إلى إحداث تغييرات هرمونية كانقطاع الطمث، وبالنسبة لمعظم النساء يحدث هذا الأمر بين سن الـ45 و55، وفق ما نقل موقع