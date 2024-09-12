لهذا السبب الصادم... معالجة غذائية تحذر: تجنبوا تناول هذه الأطعمة مع الشاي والقهوة!

كشفت المعالجة الغذائية البريطانية ديبورا غرايسون أن تناول الشاي أو القهوة مع أطعمة معينة مثل اللحوم الحمراء والخضراوات الورقية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بنقص العناصر الغذائية المهمة في الجسم.وبحسب غرايسون، من المعروف أن المواد الكيميائية الموجودة في هذه المشروبات الساخنة تمنع الجسم من امتصاص الحديد الذي يساعد على نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.وقالت غرايسون: "إذا كنت تتناول الشاي بشكل دائم مع وجبتك، فقد تصاب بفقر الدم"، مضيفةً أن خطر الإصابة بفقر الدم يرتفع لدى النساء اللواتي يعانين من الدورة الشهرية.وتشمل الأطعمة التي لا يجب تناولها مع الشاي والقهوة الوجبات الغنية بالحديد مثل شرائح اللحم واللحم البقري المشوي، بالإضافة إلى الخضراوات الخضراء مثل السبانخ والقرنبيط واللفت.وفي السياق نفسه، وجدت الدراسات أيضاً أن بعض المواد الكيميائية الموجودة في الشاي والقهوة يمكنها أن تمنع امتصاص الحديد بما في ذلك مادة البوليفينول، التي يعتقد أنها تحمي من الالتهابات.ونصحت غرايسون الأشخاص الذين يعانون من ضعف الشهية أو الذين يتطلعون إلى زيادة وزنهم بالامتناع عن شرب الكثير من السوائل مع وجبات الطعام لأنها تقلل في الواقع من كمية الطعام التي يمكنهم تناولها.وأشارت غرايسون إلى أن الخضراوات الورقية "تحفز عملية الهضم ويمكن أن تساعد الجسم على الاستعداد لهضم الطعام الذي نتناوله بشكل كامل".وأوصت غرايسون بتناول الطعام قبل 3 ساعات من الخلود إلى النوم والامتناع عن الاستلقاء بعد تناول الوجبة لتجنب أعراض الارتجاع.