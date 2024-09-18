اتبعوا هذه النصائح واخسروا 7 كيلوغرامات قبل نهاية العام

تقدم، أمبر كليمنس، مدربة فقدان الوزن من ولاية ويسكونسن الأميركية، تقدم خمس خطوات بسيطة تساعدكم على فقدان حوالي 7 كيلوغرامات بحلول نهاية العام. وتشمل هذه الخطوات:

- حرق سعرات حرارية أكثر مما تتناولون

يشير الخبراء إلى أن فقدان الوزن يعتمد على خلق عجز في السعرات الحرارية، أي استهلاك سعرات أقل مما يتم حرقه يوميًا.

- تحديد هدف يومي للخطوات

رغم أن المشي 10 آلاف خطوة يوميًا يعد معيارًا مهماً للنشاط البدني، إلا أن دراسات أظهرت أن عدد خطوات أقل قد يكون مفيدًا أيضًا للصحة.

- تقليل السعرات الحرارية من المشروبات

المشروبات مثل الصودا وعصائر الفاكهة تساهم بشكل كبير في زيادة السعرات والدهون والسكر في النظام الغذائي، لذا يُنصح بتقليلها.

- البحث عن تمرين تحبونه

توصي الإرشادات الأميركية للنشاط البدني بأن يمارس البالغون 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل أسبوعيًا، إلى جانب يومين من تقوية العضلات. اختيار تمارين تستمتع بها يجعل الالتزام بها أسهل.

- زيادة تناول البروتين والألياف

يستغرق البروتين وقتًا أطول للهضم، مما يساعدكم على الشعور بالشبع لفترة أطول. كما يساهم في الحفاظ على كتلة العضلات الخالية من الدهون، التي تحرق سعرات حرارية أكثر من الأنسجة الدهنية.

اتباع هذه النصائح الخمس يمكن أن يكون خطوة ناجحة نحو تحقيق أهدافكم في فقدان الوزن بشكل صحي ومستدام.