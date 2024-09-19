بكتيريا وفيروسات تزيد خطر الإصابة بالسرطان... هذا ما كشفته الأبحاث!

وجدت الأبحاث أن سبب زيادة حالات الإصابة بالسرطان وتحديداً سرطان الأمعاء يعود إلى إصابة الأشخاص بأنواع معينة من البكتيريا والفيروسات في مرحلة الطفولة.وقال الدكتور تشارلز سوونتون، كبير الأطباء السريريين في مكرز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إن البكتيريا التي تم ذكرها في الأبحاث تنتمي لسلالة معينة من الإشريكية القولونية والمعروفة بأنها سبب تفشي التسمم الغذائي عن طريق اللحوم غير المطبوخة جيدًا والخضروات والسلطات الملوثة.وأشارت الأبحاث إلى أن البكتيريا المذكورة تطلق مادة سامة تعمل على تلف الخلايا المبطنة للأمعاء، ما يزيد احتمالية تحولها إلى سرطان مع مرور الوقت.كما وجدت دراسة أجريت عام 2022 بواسطة علماء من جامعة هارفارد في الولايات المتحدة أن خطر الإصابة بسرطان الأمعاء ارتفع بعد إصابة الأشخاص بهذا النوع من البكتيريا.وقارن الباحثون على مدى أربع سنوات معدلات الإصابة بسرطان الأمعاء بالعادات الغذائية لدى ما يقارب من 135 ألف متطوع، ووجدوا أن الأشخاص الذين يتناولون أطعمة غنية بالسكر والدهون كانوا أكثر عرضة لوجود آثار من هذه البكتيريا في حمضهم النووي.ومن جهتها، قالت عالمة الفيروسات لورانس يونغ إن "الفيروسات مثل فيروس الورم الحليمي البشري ترتبط بشكل كبير بالسرطان".ولفت الباحثون أيضاً إلى أن فيروس التهاب الكبد C يؤدي إلى تليف الكبد والإصابة في بعض الحالات بالسرطان.وأشار الباحثون إلى أن فيروس إبشتاين بار الذي يسمى بحشرة التقبيل يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية.