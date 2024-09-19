خبيرة تغذية تكشف مفاجأة: ما هي الأطعمة التي يجب عليكم تجميدها قبل تناولها؟

كشفت خبيرة التغذية ريانون لامبرت أنواع الأطعمة التي يجب على الأشخاص تجميدها في الثلاجة قبل تناولها.وقالت لامبرت: "تفقد اللحوم الطازجة العناصر الغذائية بمرور الوقت"، مضيفةً أن "شراء اللحوم المجمدة يساعد على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية والنكهة".وأشارت لامبرت إلى أن اختيار لحم البقر أو الدجاج المجمد "قد يساعدك على تجنب المواد المضافة والمواد الحافظة التي تحتوي عليها بعض اللحوم الطازجة لإبقائها صالحة للأكل لفترة أطول".وبحسب لامبرت، يمكن أن يساعد تجميد الأسماك في الحفاظ على نشاط أحماضها الدهنية الصحية للقلب، مثل أوميغا 3.ولفتت لامبرت إلى أن الأطعمة التي يجب تجميدها قبل تناولها تشمل أيضاً البروكولي والذرة وفول الصويا.