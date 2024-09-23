الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقة خاصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سماعات الأذن اللاسلكية قد تؤدي إلى فقدان السمع... وهذا ما كشفه الأطباء!

صحة وتغذية
2024-09-23 | 11:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سماعات الأذن اللاسلكية قد تؤدي إلى فقدان السمع... وهذا ما كشفه الأطباء!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سماعات الأذن اللاسلكية قد تؤدي إلى فقدان السمع... وهذا ما كشفه الأطباء!

حذر العلماء من أن استخدام سماعات الأذن اللاسلكية قد يؤدي إلى فقدان السمع، نظرًا لمستويات الضوضاء المرتفعة التي تنتقل مباشرة إلى الأذن. وأشاروا إلى أن السماعات التي توضع فوق الأذن أكثر أمانًا، لأنها تعزل الضوضاء الخارجية بشكل أفضل، مما يقلل من حاجة المستخدمين لرفع مستوى الصوت.

ووفقًا لتشريعات الاتحاد الأوروبي وإرشادات منظمة الصحة العالمية، فإن المستوى الآمن للضوضاء من سماعات الرأس هو 100 ديسيبل، وهو ما يعادل تقريبًا صوت صفارة سيارة إسعاف بالقرب من الأذن. لكن الدكتور سام كوث من جامعة مانشستر حذر من أن بعض سماعات الأذن تصل إلى مستويات 120 ديسيبل، وهو ما يعادل ضجيج منشار كهربائي أو طائرة نفاثة.

وأوضح كوث أن المدة التي يتعرض فيها الشخص للضوضاء تلعب دورًا حاسمًا، حيث أن التعرض لـ 85 ديسيبل يعتبر آمنًا لمدة تصل إلى 8 ساعات، ولكن مع كل زيادة بمقدار 3 ديسيبل، يتم تقليص الوقت الآمن إلى النصف. وبالتالي، عند 120 ديسيبل، يكون الحد الأقصى للتعرض الآمن حوالي 30 ثانية فقط.

وأكد الدكتور هارفي ديلون من جامعة مانشستر أن سماعات الرأس التي تحيط بالأذن توفر حماية أفضل لأنها تقلل من الضوضاء الخلفية، مما يجعل الأشخاص أقل عرضة لرفع مستوى الصوت، وبالتالي تعتبر أكثر أمانًا.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

العلماء

الأطباء

السماعات اللاسكية

فقدان السمع

الأصوات

صحة.

LBCI التالي
هل تعانون من التهاب المفاصل؟ اتبعوا هذه النصائح السهلة
بعد أعوام من شرب القهوة... امرأة تتخلى عن عادتها نهائياً: وهذا ما كشفته من فوائد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-09-21

وزارة الصحة تذكر بضرورة حصول الأطباء الأجانب على إذن مسبق تطبيقًا للقوانين

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-17

نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش وجه نداء عاجلا الى جميع الأطباء خصوصا أطباء الجراحة العامة وجراحة العضم والشرايين وأطباء الترميم والاطباء من كل الاختصاصات للتوجه فورا الى مراكز عملهم أو أقرب مستشفى واستقبال المصابين والجرحى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-09-06

الذكاء الاصطناعي ينافس الأطباء في كشف الأورام

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-09-04

عمرها أكثر من ألف سنة... العلماء يكتشفون قطعة مذهلة في مدينة مخفية (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
10:50

هل تعانون من التهاب المفاصل؟ اتبعوا هذه النصائح السهلة

LBCI
صحة وتغذية
2024-09-22

بعد أعوام من شرب القهوة... امرأة تتخلى عن عادتها نهائياً: وهذا ما كشفته من فوائد

LBCI
صحة وتغذية
2024-09-19

لم يتسرب من المختبر... دراسة تكشف المصدر الأصلي لفيروس كورونا!

LBCI
صحة وتغذية
2024-09-19

خبيرة تغذية تكشف مفاجأة: ما هي الأطعمة التي يجب عليكم تجميدها قبل تناولها؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:53

دموع "الحجة النازحة" من الجنوب تتحدث.. (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2024-09-22

ردّ أولي للمقاومة الاسلامية على تفجيرات البيجر واللاسلكي عبر قصف مجمعات للصناعات العسكرية في حيفا... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
12:17

الأردن يعلق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى إشعار آخر

LBCI
أمن وقضاء
11:35

تدابير سير من صيدا حتى الرميلة بسبب كثافة النزوح النّاجم عن الاعتداءات الاسرائيليّة... اليكم التوجيهات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

إسرائيل تحاول فرض واقع جديد: خط الـ10 كم والكورنيت بين عجز الدبلوماسية والقرار 1701 في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:19

لودريان في بيروت... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

صورة الضاحية اليوم مختلفة...اليكم المشهد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

هكذا يبدو الوضع في إسرائيل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

من مختلف المناطق...اليكم آخر مستجدّات العدوان الاسرائيلي على لبنان اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

نزوح آلاف العائلات من مختلف المناطق المستهدفة بالقصف الاسرائيلي..

LBCI
أخبار دولية
13:55

غالانت: إسرائيل تقوم بتدمير ما بناه حزب الله منذ 20 عاما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

المشهد من مكان الضربة التي استهدفت الضاحية مساءً..

LBCI
أخبار لبنان
13:47

ياسين للـLBCI: نقوم كل جهد لتأمين الحاجات اللازمة الاساسية للنازحين من الجنوب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:48

وزير التربية: وقف الدروس في محافظات بيروت وجبل لبنان والشمال وعكار في المدارس والجامعات كافة يوم غد

LBCI
أخبار لبنان
02:34

أدرعي: هذا نداء هام وعاجل إلى اللبنانيين!

LBCI
خبر عاجل
11:55

هآرتس: علي كركي قائد الجبهة الجنوبية في حزب الله هو المستهدف في بيروت

LBCI
فنّ
10:25

في ظل الأوضاع الخطيرة الراهنة... السيدة فيروز توجّه رسالة للبنان: هذا ما جاء فيها (صورة)

LBCI
خبر عاجل
11:54

ضربة إسرائيلية تصيب الضاحية الجنوبية لبيروت وتحديدا في بئر العبد

LBCI
خبر عاجل
14:34

حزب الله:‏ علي كركي بخير

LBCI
أخبار لبنان
04:42

مكتب المرتضى تلقى اتصالًا... لمغادرة المكتب فورًا لأنه مستهدف

LBCI
آخر الأخبار
07:28

الحلبي للـLBCI: بعض المدارس في جبل لبنان والشوف وبعبدا وبيروت والجنوب بدأت تستقبل النازحين وستصبح كمراكز ايواء

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More