سماعات الأذن اللاسلكية قد تؤدي إلى فقدان السمع... وهذا ما كشفه الأطباء!

حذر العلماء من أن استخدام سماعات الأذن اللاسلكية قد يؤدي إلى فقدان السمع، نظرًا لمستويات الضوضاء المرتفعة التي تنتقل مباشرة إلى الأذن. وأشاروا إلى أن السماعات التي توضع فوق الأذن أكثر أمانًا، لأنها تعزل الضوضاء الخارجية بشكل أفضل، مما يقلل من حاجة المستخدمين لرفع مستوى الصوت.

ووفقًا لتشريعات الاتحاد الأوروبي وإرشادات منظمة الصحة العالمية، فإن المستوى الآمن للضوضاء من سماعات الرأس هو 100 ديسيبل، وهو ما يعادل تقريبًا صوت صفارة سيارة إسعاف بالقرب من الأذن. لكن الدكتور سام كوث من جامعة مانشستر حذر من أن بعض سماعات الأذن تصل إلى مستويات 120 ديسيبل، وهو ما يعادل ضجيج منشار كهربائي أو طائرة نفاثة.

وأوضح كوث أن المدة التي يتعرض فيها الشخص للضوضاء تلعب دورًا حاسمًا، حيث أن التعرض لـ 85 ديسيبل يعتبر آمنًا لمدة تصل إلى 8 ساعات، ولكن مع كل زيادة بمقدار 3 ديسيبل، يتم تقليص الوقت الآمن إلى النصف. وبالتالي، عند 120 ديسيبل، يكون الحد الأقصى للتعرض الآمن حوالي 30 ثانية فقط.

وأكد الدكتور هارفي ديلون من جامعة مانشستر أن سماعات الرأس التي تحيط بالأذن توفر حماية أفضل لأنها تقلل من الضوضاء الخلفية، مما يجعل الأشخاص أقل عرضة لرفع مستوى الصوت، وبالتالي تعتبر أكثر أمانًا.