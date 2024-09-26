دراسة جديدة تكشف مفاجأة: متى يبدأ الشعر الأبيض بالظهور لدى النساء؟

وجدت دراسة جديدة أن الشعر الأبيض قد يظهر لدى النساء في وقت مبكر وتحديداً في أوائل الثلاثينيات من العمر.وفي التفاصيل، كشف استطلاع رأي شمل 1000 امرأة أن النساء يلاحظن ظهور الشعر الأبيض لديهنّ بين سن 31 و35 عاماً.كما وجدت الدراسة التي أجرتها شركة شوارزكوف للعناية بالشعر أن 17 في المئة من النساء يلاحظن ظهور الشعر الأبيض لديهنّ قبل بلوغهنّ سن الـ25.ومن جهة أخرى، أظهرت دراسة استقصائية أن واحدة من كل 5 نساء لا تزال تؤمن بالأسطورة القائلة بأن نتف الشعر الأبيض سيؤدي إلى نمو 7 شعرات أخرى، بينما تعتقد واحدة من كل 10 نساء أن صبغ الشعر أكثر يساعده على التحول إلى اللون الأبيض بشكل أسرع.وقالت خبيرة صحة الشعر وفروة الرأس إيفا براودمان إن "فشل الخلايا الصبغية التي تنتج لون الشعر هو العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى تغيير لون الشعر".وتابعت: "يمكن أن يؤدي الإجهاد العاطفي المطول إلى تفاقم عملية الشيب ولكنه ليس السبب الرئيسي بشكل عام بل عمليات الشيخوخة".