ممارسة الرياضة لهذه الفترة الزمنية تحميك من الإصابة بالأمراض... هذا ما كشفه الباحثون!

كشف الباحثون أن ممارسة التمارين الرياضية خلال عطلة نهاية الأسبوع لمدة 150 دقيقة تحمي الأشخاص من الإصابة بمختلف أنواع الأمراض.وأظهرت البيانات التي تم جمعها من أجهزة اللياقة البدنية لأكثر من 89 ألف شخص أو أولئك الذين مارسوا التمارين الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع لمدة 150 دقيقة، تفادوا خطر الإصابة بأكثر من 264 مرض.ووجد الأطباء في الولايات المتحدة أن الأشخاص الذين قاموا بممارسة التمارين الرياضية خلال عطلة نهاية الأسبوع كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 43 في المئة وارتفاع ضغط الدم بنسبة 23 في المئة مقارنة بالأشخاص غير النشيطينوفي المقابل، لفت الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع هم أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب بنسبة 38 في المئة مقارنة بالأشخاص الذين يمارسون التمارين الرياضية بانتظام.ومع ذلك، وجدت دراسات سابقة أن ممارسة التمارين الرياضية الكافية في عطلة نهاية الأسبوع تشكل تحديًا بسبب كلفتها المالية الباهظة بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود.