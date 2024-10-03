الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

منظمة الصحة العالمية: النظام الصحي في لبنان "يكافح للتكيف"

صحة وتغذية
2024-10-03 | 05:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
منظمة الصحة العالمية: النظام الصحي في لبنان &quot;يكافح للتكيف&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
منظمة الصحة العالمية: النظام الصحي في لبنان "يكافح للتكيف"

في تحذير صدر الثلاثاء، أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إلى أن النظام الصحي في لبنان يواجه صعوبات في مواكبة التطورات، بعد تصعيد الغارات الجوية والعمليات البرية من قبل العدوان الإسرائيلي.

وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصة اكس (تويتر سابقا) أنّ "حصيلة القتلى في لبنان آخذة في الارتفاع، والمستشفيات مثقلة بتدفق الجرحى".

وأضاف أنّ "الأزمات المتعاقبة أضعفت النظام الصحي الذي يكافح للتعامل مع الاحتياجات الهائلة"، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تكثيف استجابتها.

ونقلت إسرائيل تركيزها العسكري الشهر الماضي من غزة حيث شنّت حربا عقب هجمات حماس ضد الدولة العبرية في 7 تشرين الأول، إلى حدودها الشمالية مع لبنان.

ولقي أكثر من ألف شخص مصرعهم منذ الأسبوع الماضي في لبنان في القتال الذي شهد غارات إسرائيلية على بيروت وضواحيها الجنوبية.

وأضاف تيدروس أنه التقى بسفراء جامعة الدول العربية في جنيف لمناقشة الوضع.

وقال: "اتفقنا على حماية المرضى والعاملين الصحيين والمدنيين، بما في ذلك اللاجئين، وتقديم الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها".

وأكد أن المنظمة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة اللبنانية "لضمان حصول المستشفيات على الإمدادات الطبية الكافية وتدريب العاملين الصحيين على التعامل مع حالات الإصابات الجماعية، فضلا عن الحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية للفئات الأكثر ضعفا".

وتابع "لكن هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة".

وأكد تيدروس أنّ "ما يحتاجه شعب لبنان وغزة وإسرائيل وفي مختلف أنحاء الشرق الأوسط هو السلام". وحذر من أن "العنف يجب أن يتوقف لمنع المزيد من الخسائر والمعاناة. وأي تصعيد آخر للصراع سيكون له عواقب كارثية على المنطقة". وأضاف "أفضل دواء هو السلام".

وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

صحة وتغذية

منظمة الصحة العالمية

المدير العام

النظام الصحي

لبنان

صعوبات

التكيف

حرب

اسرائيل.

ممارسة الرياضة لهذه الفترة الزمنية تحميك من الإصابة بالأمراض... هذا ما كشفه الباحثون!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
03:50

زياد بارود للـLBCI: الطريقة التي تتعاطى بها آلة القتل الاسرائيلية تتخطى المعقول ونحن بوضع صعب منذ 2019 واذا وقفت الحرب اليوم "أي لبنان منشوف؟"

LBCI
آخر الأخبار
03:46

زياد بارود للـLBCI: نحن بحالة حرب بمعناها الواسع وكل المحاولات من أصدقاء لبنان لم تؤدي الى أي شيء ولدينا شعور بأننا متروكون لوحدنا

LBCI
آخر الأخبار
12:13

مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة: السبيل الوحيد لمنع المزيد من التصعيد هو أن تنهي إسرائيل الحرب في غزة وتوقف الهجمات على لبنان

LBCI
آخر الأخبار
11:53

مندوب لبنان بالامم المتحدة: شعب لبنان والحكومة لا يريدان الحرب ويريدان تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش اللبناني في الجنوب بمؤازرة اليونيفل ولبنان كان قد وافق على المبادرة الفرنسية الاميركية التي نسفتها اسرائيل بموجة دمار غير مسبوقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-09-26

ممارسة الرياضة لهذه الفترة الزمنية تحميك من الإصابة بالأمراض... هذا ما كشفه الباحثون!

LBCI
صحة وتغذية
2024-09-26

دراسة جديدة تكشف مفاجأة: متى يبدأ الشعر الأبيض بالظهور لدى النساء؟

LBCI
صحة وتغذية
2024-09-23

سماعات الأذن اللاسلكية قد تؤدي إلى فقدان السمع... وهذا ما كشفه الأطباء!

LBCI
صحة وتغذية
2024-09-23

هل تعانون من التهاب المفاصل؟ اتبعوا هذه النصائح السهلة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:25

إتصال من الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية لبري...

LBCI
آخر الأخبار
2024-10-02

المقاومة الإسلامية: قوة للعدو الإسرائيلي حاولت الإلتفاف على بلدة يارون من جهة الحرش فباغتها عناصرنا وفُجّرت عبوة خاصة موقعة جميع أفراد القوة بين قتيلٍ وجريح

LBCI
أخبار لبنان
04:43

أدرعي يتهم حزب الله بتهريب أسلحة من سوريا عبر معبر المصنع الحدودي

LBCI
أخبار لبنان
05:54

علي حمية للـLBCI: معبر المصنع مدني وكل شي يمرّ عبره خاضع للرقابة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:30

قصف طال منطقة النبطية...اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:29

تفاصيل الداخل الاسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:28

اثار القصف في قرى البقاع ... اليكم المشهد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:26

بعلبك شهدت دماراً جراء القصف الاسرائيلي... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:24

المشهد من الباشورة اثر القصف الذي استهدفها ليلاً...شري: العدو يستهدف المسعفين

LBCI
أخبار لبنان
05:48

وصول طائرة روسية تحمل شحنة مساعدات إنسانية الى بيروت (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
03:17

موجة النزوح مستمرة... ومراكز الإيواء تحاول قدر المستطاع مساعدة النازحين

LBCI
أخبار لبنان
03:11

الجنوب عاش ليلاً عنيفاً...

LBCI
أمن وقضاء
03:07

قصف عنيف طال الضاحية الجنوبية لبيروت ليلا... إليكم آخر المستجدات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
18:16

أدرعي يوجّه إنذارا جديدا إلى سكان هذه الاحياء

LBCI
أخبار لبنان
05:48

أدرعي: تحذير عاجل لسكان القرى التالية في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
00:24

الجيش الاسرائيلي إلى جميع سكان القرى اللبنانية الذين أخلوا منازلهم: لا تعودوا الى المنازل حتى إشعار آخر

LBCI
أخبار لبنان
16:52

بالفيديو والصور: الغارات الاسرائيلية مساء اليوم على الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
10:10

معلومات للـLBCI: بعد تصدي حزب الله لمحاولة تقدم الجيش الإسرائيلي في مارون الراس إشتباكات عنيفة عادت على مسافة صفر في كفركلا والعديسة

LBCI
أخبار لبنان
07:15

غارة على بلدة المعيصرة - فتوح كسروان (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
18:07

بالفيديو: المبنى المستهدف في الباشورة

LBCI
خبر عاجل
13:50

الخارجية الأميركية: أوضحنا للإسرائيليين بأننا لا ندعم استهداف البنية التحتية اللبنانية وواشنطن لا تريد استهداف المدنيين اللبنانيين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More