"هو ثاني أكثر أنواع السرطان انتشارا"... إليكم أهمية التقييم المبكر لسرطان الثدي

تشرين الأول هو شهر التوعية حول سرطان الثدي. يشرح أحد الأطباء لماذا يوصى الآن بأن تحصل جميع النساء على تقييم مخاطر الإصابة بسرطان الثدي بدءًا من سن 25 عامًا، وخاصة أولئك اللواتي لديهن تاريخ عائلي.



ويعد سرطان الثدي ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في الولايات المتحدة.



ولهذا السبب أيضًا، يوصى الآن بأن تحصل جميع النساء على تقييم لخطر الإصابة بسرطان الثدي عند بلوغهن سن 25 عامًا، خاصة أولئك اللواتي لديهن تاريخ عائلي.



"هناك بعض الأشياء المختلفة التي ننظر إليها، مثل عمرك، إذا كان لديك تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، وما هو عمر أصغر شخص تم تشخيصه". وأوضحت إيريكا بيترز، الحائزة على دكتوراه في الطب، وجراحة الثدي في كليفلاند كلينيك، "كل هذا يخبرنا بالمسار الذي يجب أن نتبعه".



وقالت الدكتورة بيترز إنه "بالنسبة للمرأة المتوسطة العمر التي ليس لديها تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي أو غيره من المخاطر، يجب أن تبدأ في إجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية عند سن الأربعين."



ومع ذلك، إذا كانت المرأة في خطر أكبر، اعتمادًا على عمرها، فقد تضطر إلى البدء قبل عشر سنوات.



وأضافت الدكتورة بيترز إنه بالنسبة لأي شخص يقل عمره عن 30 عامًا، فإنه عادة ما يتخذ القرار على أساس كل حالة على حدة.



إذن، ماذا لو كانت المرأة لا تعرف تاريخ عائلتها؟



"قد يكون تاريخ العائلة معقدًا. لذا، إذا كان هناك سؤال أو قلق، خاصة إذا كان لدينا مريضة مصابة بسرطان الثدي وغير متأكدين من تاريخ عائلتها، فلدينا فريق رائع من المستشارين الوراثيين الذين نعمل معهم والذين يمكنهم المساعدة"، وتابعت الدكتورة بيترز: "الاختبارات الجينية تحدد ما إذا كان السرطان مرتبطًا وراثيًا وما إذا كانت هذه الطفرة ستؤثر على علاج سرطان الثدي".



وتشير الدكتورة بيترز إلى أن "معظم حالات سرطان الثدي تكون عشوائية وأن حوالي 5-10% فقط منها تكون ناجمة عن عوامل وراثية."



ومع ذلك، فإن الفحص المبكر أمر بالغ الأهمية لهؤلاء الأفراد.