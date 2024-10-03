عبوات المواد الغذائية يمكن أن تتسبب بسرطان الثدي... دراسة جديدة تكشف: هذه هي المواد الكيميائية الأكثر خطورة!

منظمة الصحة العالمية: النظام الصحي في لبنان "يكافح للتكيف"

منظمة الصحة العالمية: النظام الصحي في لبنان "يكافح للتكيف"

ممارسة الرياضة لهذه الفترة الزمنية تحميك من الإصابة بالأمراض... هذا ما كشفه الباحثون!