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عبوات المواد الغذائية يمكن أن تتسبب بسرطان الثدي... دراسة جديدة تكشف: هذه هي المواد الكيميائية الأكثر خطورة!

صحة وتغذية
2024-10-03 | 12:37
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عبوات المواد الغذائية يمكن أن تتسبب بسرطان الثدي... دراسة جديدة تكشف: هذه هي المواد الكيميائية الأكثر خطورة!
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عبوات المواد الغذائية يمكن أن تتسبب بسرطان الثدي... دراسة جديدة تكشف: هذه هي المواد الكيميائية الأكثر خطورة!

أعلنت جمعية السرطان الأميركية، أن خطر الإصابة بأحد أشكال السرطان مدى الحياة هو 41.6٪ للرجال و 39.6٪ للنساء. وبالنسبة للنساء، الشكل الأكثر شيوعًا هو سرطان الثدي، والذي من المحتمل أن يؤثر على واحدة من كل 8 نساء في مرحلة ما من حياتهن.

وأظهرت دراسة جديدة من جمعية السرطان الأميركية أن الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي انخفضت بنسبة 44٪ منذ عام 1989، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الفحص وتحسين العلاجات، لكنها تحذر من زيادة في حالات الإصابة بسرطان الثدي كل عام، وخاصة بين النساء الأصغر سنا. وأسباب هذه الارتفاعات غير واضحة.

وتشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن خطر إصابة الشخص بسرطان الثدي يتأثر بعوامل عدة. 

وتشمل العوامل المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي ما يلي:

كونها أنثى - النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي من الرجال.

التقدم في السن - يتم تشخيص معظم حالات سرطان الثدي لدى النساء فوق سن الخمسين.

الوراثة - بعض الطفرات الجينية يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وجود ثديين كثيفين.

التعرض لمواد تسمى المواد المسرطنة قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.


ومع ذلك، ينصح الخبراء بما يلي للتقليل من خطر الإصابة بسرطان الثدي:

ممارسة النشاط البدني

الحفاظ على وزن صحي، وخاصة بعد انقطاع الطمث.

إنجاب الأطفال، وخاصة قبل سن الثلاثين، وإرضاعهم.

شرب كميات معتدلة فقط من الكحول.

وقد تقدم إحدى الدراسات تفسيرًا لبعض الزيادة في حالات سرطان الثدي. 
الدراسة التي أجرتها مؤسسة منتدى تغليف المواد الغذائية، ومقرها زيوريخ، سويسرا، ونشرت في مجلة Frontiers in Toxicology، حدد خلالها الباحثون 189 مادة مسرطنة محتملة للثدي في مواد تغليف المواد الغذائية الشائعة، 76 منها يمكن أن تنتقل من العبوة إلى الطعام.

وقد يبدو هذا مثيرًا للقلق، لكن بن أتكينسون، رئيس قسم الاتصالات البحثية في مؤسسة سرطان الثدي الآن، والذي لم يشارك في الدراسة، طمأن مجلة ميديكال نيوز توداي: "بينما تشير هذه الدراسة إلى وجود مواد كيميائية قد تكون ضارة في عبوات المواد الغذائية، إلا أنها لا تثبت وجود صلة قاطعة بين هذه المواد الكيميائية وسرطان الثدي."


كيف يمكن أن تصل المواد المسرطنة إلى الطعام؟

في رحلت من المصدر إلى المائدة، يتلامس الطعام مع العديد من المواد، بما في ذلك معدات المعالجة والتعبئة وأدوات الطهي. يتم تنظيم المواد التي يتلامس معها الغذاء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأماكن أخرى.

ومع ذلك، في كل مرحلة من مراحل رحلة الطعام إلى الطبق، يمكن للمواد السامة أن تنتقل إلى الطعام، ووفقًا لهذه الدراسات وغيرها، فإن بعض هذه المواد لديها القدرة على التسبب في السرطان.

ومن بين 189 مادة كيميائية لتغليف المواد الغذائية تم تحديدها في هذه الدراسة، تبين أن 30 منها تسبب السرطان في نماذج القوارض، و67 منها سامة للجينات، لذلك قد تسبب السرطان.

وتحتوي الأنواع المختلفة من العبوات على أنواع وأعداد مختلفة من هذه المواد المسرطنة المحتملة. ويحتل البلاستيك المرتبة الأولى، حيث وجدت الدراسة 143 مادة كيميائية موجودة في بلاستيك تغليف المواد الغذائية؛ الورق والبطاقة تحتوي على 89، وكان الزجاج هو المادة الوحيدة التي لا تحتوي على أي مواد من المحتمل أن تسبب السرطان.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن لكل المواد الكيميائية أن تنتقل من التعبئة والتغليف إلى الأطعمة، فقد وجدت الدراسة أنه تم قياس انتقال 61 (80٪) من المواد الكيميائية من البلاستيك، و23 (30٪) من مواد غير محددة، و21 (28٪) هاجرت من الورق والكرتون، 8 (11%) من المعادن، و6 (8%) من المواد المتعددة.

وأعرب جاغديش خوبشانداني، أستاذ الصحة العامة في جامعة ولاية نيو مكسيكو، والذي لم يشارك أيضًا في الدراسة، عن قلقه بشأن النتائج، قائلاً لـميديكال نيوز توداي:

"العناصر التي تم تحليلها في هذه الدراسة كانت من مناطق ذات لوائح معقولة. وعلى الرغم من ذلك، تم تحديد أكثر من 100 مادة مسرطنة محتملة في عبوات المواد الغذائية. ولا يمكن للمرء إلا أن يتخيل ما يحدث في الأسواق التي لا تخضع للتنظيم الجيد والتي تعتبر جزءًا من الاقتصادات الناشئة أو البلدان النامية."

وتابع: "لذا، ففي حين أنه من الممكن أن تكون هناك صلة بين المواد المسرطنة المحتملة في أغلفة المواد الغذائية وارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الثدي، فإنه لا يوجد حتى الآن دليل قاطع يثبت ذلك."

وشدد أتكينسون على طرق أخرى لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، وتعزيز نصائح مركز السيطرة على الأمراض:

"ما نعرفه هو أن الحفاظ على وزن صحي، والحد من كمية الكحول التي تشربها وممارسة النشاط البدني هي أمور يمكن أن تساعد جميعها في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، وحتى التغييرات الصغيرة تعد بداية رائعة."
 

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