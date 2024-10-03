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التخلص التدريجي من التدخين بين المراهقين قد ينقذ حياة 1,2 مليون شخص

صحة وتغذية
2024-10-03 | 14:27
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التخلص التدريجي من التدخين بين المراهقين قد ينقذ حياة 1,2 مليون شخص
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التخلص التدريجي من التدخين بين المراهقين قد ينقذ حياة 1,2 مليون شخص

أكدت دراسة أنّ حظر بيع التبغ للمولودين بين عامي 2006 و2010 قد يجنّب تسجيل نحو 1,2 مليون حالة وفاة بسبب سرطان الرئة بحلول نهاية القرن.

والتدخين مسؤول عن قرابة 85% من مختلف الإصابات بسرطان الرئة، أخطر أنواع السرطانات في العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الدراسة الجديدة التي أجرتها الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إلى أنه في حال استمرت الاتجاهات الحالية، فستُسجَّل نحو ثلاثة ملايين حالة وفاة بسرطان الرئة بين المولودين بين 2006 و2010.

لكن إذا حُظر بيع التبغ لهؤلاء البالغ عددهم 650 مليون شخص، فمن الممكن تجنّب نحو 1,2 مليون حالة وفاة بحلول عام 2095، بحسب تقديرات الدراسة المنشورة في مجلة "ذي لانست بابليك هيلث جورنال".

واعتمدت الدراسة، وهي إحدى أولى الدراسات التي تهدف إلى تقييم التأثير الذي يحدثه جيل خال من التبغ، على بيانات عن حالات السرطان والوفيات من 185 دولة.

وتوصلت الدراسة إلى أنّ أكثر من 45% من الوفيات الناجمة عن سرطان الرئة لدى الرجال في مختلف أنحاء العالم ونحو 31% لدى النساء، يمكن تجنّبها.

لكن في بعض المناطق، وهي أميركا الشمالية ومناطق في أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، يمكن لوقف بيع التبغ أن يحدّ من الوفيات بين النساء أكثر من الرجال، بحسب الدراسة.

ويمكن إنقاذ 78% من النساء في أوروبا الغربية، و75% من الرجال في أوروبا الوسطى والشرقية.

وأضافت الدراسة إنّ "الوفيات التي قُدرّ أنه لا يمكن تجنّبها قد تكون مرتبطة بعوامل خطر أخرى على صلة بسرطان الرئة"، مثل تلوث الهواء أو التعرض للتدخين السلبي.

وقد بدأ تنفيذ مبادرات ترمي للوصول إلى جيل خال من التبغ في بعض البلدان، مثل نيوزيلندا ومناطق في أستراليا والولايات المتحدة.

ففي العام 2022، أصبحت نيوزيلندا أول دولة تحظر بيع السجائر للمولودين بعد عام 2008. لكن في أواخر العام الماضي، أعلنت الحكومة المحافظة الجديدة في البلاد أنها تخطط لإلغاء هذا القانون.

وكانت حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة داعمة لخطة رئيس الوزراء المحافظ السابق ريشي سوناك لحظر مبيعات السجائر للمولودين بعد كانون الثاني/يناير 2009.

وأكد معدّو الدراسة أن السياسات الرامية إلى جيل خال التبغ لم تكن كافية لمعالجة مسألة التبغ الصحية، خصوصا لدى المدخنين الحاليين.

ودعوا إلى اتخاذ تدابير أخرى مثل زيادة الضرائب على السجائر، وتوفير مزيد من البيئات الخالية من التدخين، فضلا عن دعم الجهود الرامية للإقلاع عن التدخين.

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